SAD traži da Njemačka zapovijeda NATO-om: Američki veleposlanik Whitaker najavio rasprave

Sjedinjene Države žele da njemački časnik preuzme zapovijedanje NATO savezom. Iako se pomalo čini kao nastavak nedavne šale o Nijemcima koji se ponovo opremaju i spremaju put Rusije na tenkovima, stvar je ipak sasvim ozbiljna. Matthew Whitaker, veleposlanik SAD-a pri NATO-u, rekao je da se veseli preuzimanju veće uloge Njemačke, a to je upravo kadroviranje položaja vrhovnog zapovjednika NATO-a u Europi. – Radujem se danu kada će Njemačka doći u Sjedinjene Države i reći da je spremna preuzeti ulogu vrhovnog savezničkog zapovjednika. Mislim da smo jako daleko od toga, ali veselim se takvim raspravama - rekao je na berlinskoj konferenciji o sigurnosti. I te su riječi, prenosi The Independent, odjeknule jako među govornicima konferencije iako je njemački predstavnik u NATO-u odmah rekao da oni stvari vide "ponešto različito". General potpukovnik Wolfgang Wien koji predstavlja Njemačku u savezu rekao je da njegova zemlja ima volje preuzeti više odgovornosti u međunarodnim organizacijama, ali da uloga vrhovnog zapovjednika ipak pripada Sjedinjenim Državama.

Vrhovni zapovjednik NATO snaga u Europi, ili Sauceur kako se naziva ta titula po skraćenici Supreme Allied Commander Europe, jedan je od dva glavna NATO zapovjednika. Riječ je o načelniku savezničkog operativnog zapovjedništva. Drugi je načelnik savezničke komande za transformaciju koja provodi modernizaciju i preoblikovanje snaga, to je sada francuski admiral Pierre Vandier. Eventualni njemački časnik zamijenio bi američkog generala zrakoplovstva Alexusa G. Grynkevicha čije je mjesto u zapovjedništvu SHAPE u belgijskom gradu Casteauu. S ovog se mjesta doista vode vojne operacije NATO-a te je ujedno taj načelnik i zapovjednikom američke europske komande. Prvi je na ovom mjestu bio sam general Dwight Eisenhower, a upravo je iz ovog zapovjedništva vođena i akcija na teritoriju bivše Jugoslavije zajedno s bombardiranjem Srbije.

No, Witakerova ideja neće biti tako jednostavna za provesti jer trenutni Saceur general Grynkewich preuzeo je dužnost 4. srpnja ove godine. Također, nije izrijekom određeno koliki je mandat zapovjednika na ovom položaju, može biti na godinu ili čak do osam godina. U objavi na X-u o konferenciji Whitaker je rekao da je njegova poruka da saveznici "moraju ispuniti obveze s Haaškog summita". Naveo je to kao "ulaganje u obranu, poticanje industrijske suradnje, izgradnju otpornosti, zaštitu kohezije – naše najveće strateške prednosti". Sasvim je lako zaključiti da je to nastavak politike Donalda Trump prema kojoj obranu Europe prepušta Europljanima.

Ispred Poljske



Da se za ulogu zapovjednika te obrane predloži njemačkog časnika ima svoju logiku. Njemačka je i dalje, svaka čast Poljskoj, najvjerniji američki saveznik, u srcu je Europe te ima snažnu vojnu industriju. Europska unija u srijedu predstavila je novi obrambeni paket kako bi omogućila brže raspoređivanje tenkova i vojnika kroz 27 zemalja EU u slučaju sukoba, iako je taj paket od nekih dočekan sa zebnjom jer su u njemu prije svega uočili veliku nespremnost za eventualni konflikt. Povjerenica za europsku vanjsku politiku, Kaja Kallas, izjavila je da bi potrošnja na obranu sada mogla spriječiti rat. – Slabost ih poziva da naprave svoj potez - rekla je misleći na Rusiju. Rekla je da ako EU "poveća svoje obrambene sposobnosti i spremnost, onda Rusija neće napasti jer nismo slabi". Novi prijedlog o vojnoj mobilnosti izvršne vlasti EU-a, Europske komisije, uložio bi 17,65 milijardi eura u 500 lokacija koje su identificirane kao uska grla, poput mostova, luka i tunela.