Trogirska hitna oduševila pacijente: 'Svima je nama to kompliment i velika čast'

Zbog izrazite empatičnosti i stručnosti koja je posjet hitnoj učinila ugodnim, Osječanin je javno pohvalio osoblje trogirskog Zavoda za hitnu medicinu, poimence mladu liječnicu dr. Mirju Biočić i medicinsku sestru Vlatku Jović, a ministar Beroš na svom je Twitteru istaknuo da su takvi djelatnici primjer na koji je ponosan i kojima je zahvalan. To je nagnalo i druge pacijente da iznesu svoje pozitivno iskustvo s trogirskom hitnom.

"Radi se o doktorici Tei Radošević te medicinskoj sestri Vlatki Jović. Toliku ljubaznost, toliku opuštenost, ljudskost, empatiju koju su iskazale prema nama (bratu koji je došao zbog viroze i meni kao pratnji), uz toliko hitnih slučajeva, uz telefon koji je gorio od poziva, to je nešto fenomenalno i nešto tako neuobičajeno (nažalost) od strane liječnika, a još rjeđe od liječnika hitne pomoći. Zaista, djelatnice su predivan primjer svega što liječnik predstavlja", stoji u e-mailu koji je zahvalna pacijentica poslala trogirskoj hitnoj pomoći.

U jednoj ranijoj poruci navodi se: "Želim pohvaliti djelatnice hitne službe u Trogiru dr. Teu Radošević i med. sestru Vlatku Jović. Istaknut ću profesionalan pristup te iskazanu brigu za pacijenta iako rade u otežanim uvjetima u sezoni. Obje odlično govore engleski jezik, što je veoma bitno stranim pacijentima. S obzirom na manjak zdravstvenih djelatnika i moje iskustvo čekanja po raznim ustanovama, moram istaknuti da su veoma brze i učinkovite. Sve pohvale."

– Nama je to normalan način na koji obavljamo posao, nije ništa neuobičajeno. Stručnost je, jasno, bitna, ali i lijepa riječ i ljudski pristup svima nama puno znači. Ekipa na hitnoj je mlada, turistička sezona je prenaporna i svaka im čast što sve to uspijevaju izdržati, ali na kraju, sve je to dio našeg posla. Ne da mi je drago, svima je nama to kompliment i velika čast da netko u današnjoj strci izdvoji svoje vrijeme i kaže: "Nije sve tako loše! To nam puno znači" – kazala nam je dr. Dušanka Matetić, šefica trogirske hitne.

Mlada liječnica dr. Mirja Biočić skromno se ustezala od izjava ističući kako nije učinila ništa posebno. "Lijepo je kad te pohvale, to je pozitivan poticaj za još veći entuzijazam i pohvala za sve mlade doktore koji se trude", kazala je. Jednako hvaljenu medicinsku sestru Vlatku Jović uhvatili smo usred smjene. "Ajme, di ste me sad našli, mislila sam da je nekome hitno! Ne mogu, gužva nam je", u dahu je rekla sestra Vlatka Jović.

