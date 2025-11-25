Trgovcima odjećom blokirana imovina vrijedna 2,4 mil. eura, kod uhićenja veletrgovaca automobilima korišteni i psi za detekciju novca

Imovina vrijedna 2,4 milijuna eura, a radi se o dvije nekretnine i 550.000 eura na bankovnim računima, zaplijenjena je po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Francuskoj u sklopu istrage koja se provodi nad francuskom tvrtkom specijaliziranom za uvoz odjeće i torbi iz Kine u Europu. EPPO istražuje spomenutu tvrtku, njezinu tvrtku partnera i menadžere obiju tvrtki jer ih se sumnjiči za carinske prijevare, pranje novca i sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji.

Istražitelji sumnjanju da je u prevarnu shemu bilo uključeno najmanje šest osoba iz dvije tvrtke. Sumnja se da su između 2018. i 2024. kupovali robu vrijednu više od 21 milijun eura iz Kine nakon čega su robu prodavali veletrgovcima ili maloprodajama u Francuskoj i drugim državama članicama EU-a. Prema dokazima prikupljenim tijekom međunarodne policijske suradnje od 2022. do 2024. sumnja se da su dvije tvrtke lažirale informacije o vrijednosti robe tijekom 440 uvoza od 2018. pri čemu su izbjegli plaćanje 6,5 milijuna eura PDV-a.

U drugoj akciji koja je po nalogu EPPO proteklih dana provedena u Francuskoj, uhićeno je pet osoba koje se sumnjiče za porezne prevare prilikom uvoza stotina luksuznih vozila. EPPO ih tereti za poreznu prevaru, pranje novca i kriminalnu zavjeru počinjenu u sklopu zločinačkog udruženja. Od petero uhićenih, četvorica su pritvorena.

Sumnja se da su osumnjičenici od 2020. do 2025. preuzeli kontrolu nad više tvrtki koje su se bavile uvozom luksuznih automobila. Pri tome su iskorištavali pravila EU u prekograničnim transakcijama između država članica te počinili poreznu prevaru od 50 milijuna eura. Prilikom pretrage stanova osumnjičenika, istražitelji su koristili i pse, koji su obučeni za pronalazak skrivenog novca, a nakon pretraga zaplijenjena je imovina vrijedna oko 6,7 milijuna eura.