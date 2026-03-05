Naši Portali
STVORILA SE KOLONA

Teška prometna nesreća na A1: Vatrogasci izvlačili putnike, pet osoba ozlijeđeno

VL
Autor
Vecernji.hr
05.03.2026.
u 08:13

HAK javlja kako se zbog nesreće između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom

Pet je osoba ozlijeđeno u naletu kombija na kamion. Prometna nesreća dogodila se jutros na autocesti A1 kod Desinca. Policija je dojavu dobila oko 5.40 sati, pišu 24 sata.

Vatrogasci su morali intervenirati kako bi iz kombija izvukli dvoje priklještenih putnika, a Hitna pomoć pozvala je i helikopter. HAK javlja kako se zbog nesreće između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom, kolona je oko 4 kilometra.
Ključne riječi
Desinec A1 prometna nesreća

