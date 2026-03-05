Teška prometna nesreća na A1: Vatrogasci izvlačili putnike, pet osoba ozlijeđeno

Pet je osoba ozlijeđeno u naletu kombija na kamion. Prometna nesreća dogodila se jutros na autocesti A1 kod Desinca. Policija je dojavu dobila oko 5.40 sati, pišu 24 sata.

Vatrogasci su morali intervenirati kako bi iz kombija izvukli dvoje priklještenih putnika, a Hitna pomoć pozvala je i helikopter. HAK javlja kako se zbog nesreće između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom, kolona je oko 4 kilometra.