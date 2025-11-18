EPPO: Ne dolazi u obzir da DORH-u otkrivamo sve o našim istragama

Iz Ureda Glavne europske tužiteljice u Luksemburgu dobili smo odgovore na upite o okolnostima i razlozima obnovljenih nesuglasica između EPPO-a i DORH-a u vezi s izvještavanjem o predmetima na kojima EPPO radi. O tomu smo pisali u Večernjakovu Obzoru, ali odgovori EPPO-a stigli su nam nakon objave teksta u kojem smo postavili pitanje je li se dogodilo nešto zbog čega su europski tužitelji suzdržani prema DORH-u kad trebaju izvještavati o predmetima na kojima rade. Nakon odgovora EPPO-a, poslali smo i DORH-u pitanja koja su se nametnula kako bismo doznali stvarne razloge i razmjere nesporazuma te predodžbu koje bi mogle biti posljedice takvog odnosa između dviju institucija.