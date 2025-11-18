Naši Portali
Nastavak polemike EPPO-a i DORH-a

EPPO: Ne dolazi u obzir da DORH-u otkrivamo sve o našim istragama

Autor
Marinko Jurasić
18.11.2025.
u 20:30

DORH traži samo sadržajnu obavijest o osobama i događajima

Iz Ureda Glavne europske tužiteljice u Luksemburgu dobili smo odgovore na upite o okolnostima i razlozima obnovljenih nesuglasica između EPPO-a i DORH-a u vezi s izvještavanjem o predmetima na kojima EPPO radi. O tomu smo pisali u Večernjakovu Obzoru, ali odgovori EPPO-a stigli su nam nakon objave teksta u kojem smo postavili pitanje je li se dogodilo nešto zbog čega su europski tužitelji suzdržani prema DORH-u kad trebaju izvještavati o predmetima na kojima rade. Nakon odgovora EPPO-a, poslali smo i DORH-u pitanja koja su se nametnula kako bismo doznali stvarne razloge i razmjere nesporazuma te predodžbu koje bi mogle biti posljedice takvog odnosa između dviju institucija.

storyeditor/2025-11-18/PXL_181125_142064665-1.jpg
Deseci tisuća ljudi u Koloni sjećanja

Borković: Vukovarsku priču zaokružit ćemo kada nađemo sve naše nestale

Tiho, dostojanstveno i s puno emocija jučer je Kolonom sjećanja obilježen središnji dan obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine. I ove godine Kolona je tradicionalno krenula iz dvorišta vukovarske bolnice, gdje je prethodno održan prigodni program, te se potom nastavila kretati istim onim ulicama Vukovara koje su prije 34 godine bile razrušene i kojima su građani Vukovara napuštali svoj grad

Vukovar: Polaganje vijenaca na Memorijalnom groblju
ODALI POČAST ŽRTVAMA

VIDEO Vijence na Ovčari položili i političari, svi se prisjetili i velikog novinara i urednika Siniše Glavaševića

Ove godine Kolonu sjećanja, u kojoj se po procjenama vukovarskih gradskih vlasti okupilo oko 125.000 sudionika, predvodile su braniteljice Vukovara, uz članove obitelji poginulih, nestalih i umrlih branitelja, kao i same vukovarske branitelje. Pored Jandrokovića, Plenkovića i Miljenića u Koloni sjećanja nalazili su se i vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić, članovi Vlade, saborski zastupnici. predstavnici diplomatskog zbora i političkih stranaka, te braniteljskih i stradalničkih udruga.

