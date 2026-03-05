Namjerno izazvao požar na kući svoje obitelji i to dva puta. Još je i prijetio članu obitelji

U Policijskoj postaji Biograd provedeno je kriminalističko istraživanje zbog sumnje na namjerno izazivanje požara za koje se sumnjiči 70-godišnji muškarac.



- Naime, 70-godišnjaka se sumnjiči da je 03. ožujka na širem biogradskom području izazvao požar na kući u kojoj nitko ne boravi, tako što je u dva navrata namjerno zapalio odložene stvari u prizemlju kuće koja je u vlasništvu njegove obitelji i koja se nalazi neposredno u blizini obiteljske kuće u kojoj se boravi. Požare su ugasili vatrogasci, a u objektu je nastala manja materijalna šteta.

Također ga se sumnjiči da je tom prilikom uputio ozbiljne prijetnje prema članu obitelji.



Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni muškarac je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a kaznena prijava zbog kaznenih djela Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te Prijetnje je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru - istakli su iz zadarske policije.