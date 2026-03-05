Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Na biogradskom području

Namjerno izazvao požar na kući svoje obitelji i to dva puta. Još je i prijetio članu obitelji

Šibenik: Policija kontrolira promet na glavnim prometnicama
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
05.03.2026.
u 13:05

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni muškarac je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a kaznena prijava zbog kaznenih djela Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te Prijetnje je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru - istakli su iz zadarske policije.

U Policijskoj postaji Biograd provedeno je kriminalističko istraživanje zbog sumnje na namjerno izazivanje požara za koje se sumnjiči 70-godišnji muškarac.

- Naime, 70-godišnjaka se sumnjiči da je 03. ožujka na širem biogradskom području izazvao požar na kući u kojoj nitko ne boravi, tako što je u dva navrata namjerno zapalio odložene stvari u prizemlju kuće koja je u vlasništvu njegove obitelji i koja se nalazi neposredno u blizini obiteljske kuće u kojoj se boravi. Požare su ugasili vatrogasci, a u objektu je nastala manja materijalna šteta.
Također ga se sumnjiči da je tom prilikom uputio ozbiljne prijetnje prema članu obitelji.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni muškarac je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a kaznena prijava zbog kaznenih djela Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te Prijetnje je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru - istakli su iz zadarske policije.

Ključne riječi
požar prijetnja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!