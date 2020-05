Traži se osnivanje fonda za pomoć OPG-ima: Ovisno o kategoriji, dobivali bi jednokratnu pomoć

Hrvatska udruga poljoprivrednika (H.U.P.) i udruga Glas poduzetnika u petak su od Ministarstva poljoprivrede zatražili da razmotri prijedlog osnivanja fonda za pomoć obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG), poljoprivrednim obrtima i malim poljoprivrednim tvrtkama.

Cilj osnivanja fonda je spašavanja 20.000 radnih mjesta, kažu u udrugama - predlagačima.

Predsjednik H.U.P.-a Tihomir Jaić u izjavi za Hinu je rekao kako ponovo pozivaju ministricu poljoprivrede Mariju Vučković na osnivanje Fonda, posebice zato jer je i Europska komisija (EK) početkom mjeseca donijela nove preporuke i omogućila preraspodjelu novca iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) za pomoć poljoprivrednicima za štetu uzrokovanu korona krizom.

Fond koji predlažu bio bi osnovan po uzoru na austrijski, a OPG-ovi bi po ekonomskoj vrijednosti bili svrstani u tri kategorije - do 50 tisuća eura, do 100 tisuća eura i do 150 tisuća eura.

Ispuni li OPG jedan od tri uvjeta - pad proizvodnje od 40 posto, rast troškova za zaposlene najmanje 30 posto ili rast cijene repromaterijala i hrane za životinje za 30 posto, isplatila bi mu se jednokratna financijska pomoć.

Tako bi OPG s ekonomskom vrijednosti do 50 tisuća eura dobio jednokratnu pomoć od 3.500 eura, onaj ekonomske vrijednosti do 100 tisuća eura dobio bi 7.000 eura, a onaj čija je ekonomska vrijednost do 150 tisuća eura jednokratnu pomoć od 10.000 eura, objašnjava Jaić.

"Tražimo od ministrice poljoprivrede da osnuje Fond uz korištenje sredstava iz programa ruralnog razvoja i na taj način pomogne očuvanju radnih mjesta u poljoprivredi", kazao je Jaić napominjući da je prema njihovim procjenama krizom ugrožen opstanak oko 10.000 OPG-ova i oko 20.000 radnih mjesta.

U podršku takvog fonda trebale bi biti uključene i male i srednje tvrtke te obrti koje se bave prehrambenom industrijom, poput sirana, pivovara, uzgajališta riba i školjki i sličnih. Ovisno o veličini tvrtke ili obrta, potpora za tvrtke bi se trebala kretati do iznosa od 50.000 eura.

Pomoć za OPG-ove, obrte i tvrtke iz prehrambene industrije iz ovog Fonda bi bila jednokratna, a ukoliko bi u Fondu nakon jednokratne pomoći preostalo sredstava, najugroženije skupine bi imale pravo na još jednu isplatu naredni mjesec, navode iz Udruga.

Poljoprivreda je, kako je rekao Jaić, najosjetljivija na aktualne turbulencije, posebno u srednjem i dugom roku. Žao nam je što ni ministrica ni Vlada ne prepoznaju važnost poljoprivrede koja treba biti strateška grana, rekao je Jaić te izrazio nadu da će se to ispraviti.

Nadam se da će Vlada shvatiti da je poljoprivreda strateška grana i da će se prema njoj tako i odnositi, poručio je i pozvao ministricu poljoprivrede da stane uz poljoprivrednike i barem simbolično preko Fonda za spas OPG-a pomogne.

Dražen Oreščanin iz udruge Glas poduzetnika u izjavi za Hinu je kazao kako podržavaju zahtjeve poljoprivrednih udruga o osnivanju Fonda za spas OPG-ova.

Smatramo da je to bitan i relevantan zahtjev jer su kod poljoprivrednika vrlo mali trošak plaće, dok puno veći trošak čine materijalni troškovi, sjeme, gnojivo, hrana za stoku.

Naime, poljoprivrednicima je trošak bruto plaće možda 15 posto ukupnih troškova koje imaju tijekom krize, a ostalih 85 posto je trošak za hranu životinja, trošak za repromaterijal i drugi materijalni troškovi.

Pomoć im je potrebna i postoji vrlo konkretna preporuka EK za osnivanje fondova i postoje sredstva na razini EU za takve fondove koji bi bili pomoć i OPG-ima i isto tako malim proizvođačima hrane kojih u Hrvatskoj ima puno, kazao je Oreščanin.

Takav Fond, kako je rekao, državu ne košta ništa budući postoje sredstva na razini EU koja su za takvu pomoć predviđena.