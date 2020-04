Jagodari počeli s prodajom: 13 do 15 kuna mjerica, nadamo se i gradskim štandovima

Ovih dana ubrat će nekih sto do dvjesto kilograma, taman dovoljno za prodaju na štandu ispred grunta, a najviše posla očekuje se u prvom tjednu svibnja. Već su polako počeli ubirati plodove svog rada jagodari iz Zagreba i Zagrebačke županije, pripremajući se za novu sezonu koja bi u punom jeku trebala biti, kažu, za nekih dva tjedna. Problema s pronalaskom berača nisu imali, kažu nam, i to unatoč krizi s koronavirusom jer su dobili velik broj prijava ljudi koji zbog situacije ne mogu otići raditi sezonu na moru.

Neki od njih, poput Pere Ljubičića iz Belovara u Sesvetama, već nekoliko dana prodaju svojim susjedima, neki su se uspjeli pozicionirati i na gradskim tržnicama, a kažu da im prodaja, barem zasad, ide dobro.

- Naplaćujemo 13 kuna mjericu od pola kilograma, neki dan je bila 15. Ne želimo naplaćivati svojim susjedima više nego što moramo jer im je teško, kao i svima nama – govori Ljubičić. Drugi također cijenu drže između 13 i 15 kuna po mjerici, a redova, kažu, nema. Priljev kupaca ipak je, ističu, stalan, tako da štandove moraju redovito opskrbljivati novim mjericama. No, Ljubičić, kao ni njegov „kolega” jagodar Tihomir Peraić iz Botinca, ne očekuju previše od ove sezone. Posljednjih nekoliko dana, objašnjavaju, bilo je velikih problema s vremenskim uvjetima.

- Bio je mraz pa je pao nakon potresa i snijeg, a onda je opet došlo do mraza. Berba će, imat ćemo taman da pokrijemo sve troškove, ali više od toga baš i ne – kaže Peraić. Problem je i pitanje hoće li zagrebački jagodari ove godine od gradske uprave dobiti štandovena kakvima svake godine na punktovima po cijeloj metropoli prodaju svoje proizvode.- Ne znam još hoćemo li ih dobiti, a ne zna ni itko iz kriznog stožera. Ja sami nadam se da će sve biti bolje za 10 dana, a ako ne uspijemo... Onda smo u velikim problemima. S druge strane, što će nam štandovi ako ljudi ne izlaze i ako tramvaji i autobusi ne voze, za koga onda da ih postavimo - pita, predsjednik zagrebačke Udruge uzgajivača jagoda.Jednak problem imaju i OPG-ovci iz, koji okuplja proizvođače Zagrebačke županije, jer ni oni ne znaju hoće li svoje voće prodavati na štandovima po gradu. No, već užurbano pripremaju plan B za- Ono što je sigurno jest da će naši jagodari svoje proizvode prodavati. Ako mi ne budemo mogli doći našim kupcima, oni će zasigurno moći k nama – kaže tajnik udruge Ivica Bulf. Neki od njih prebacit će se i na online prodaju, a posljednja je opcija da svoje plodove daju i- No, to najmanje želimo jer su cijene daleko ispod isplativosti. Ukratko, bit će nam jako teško ne budemo li mogli prodavati u Zagrebu, ali nekako ćemo preživjeti - kaže Bulf.

Hoće li jagodari dobiti štandove, pak, najavio je gradonačelnik Milan Bandić, odlučit će sutra zagrebački Ured za poljoprivredu.

- Idemo u četvrtak i na gradski stožer, tražit ćemo odobrenje od nacionalnog da nam dopuste prodaju na određenim mjestima. Naravno, poštivajući mjere zaštite poput pleksiglasa i dezinficijensa – rekao je Bandić, dodajući da je prodaja u centru Zagreba trenutačno ipak nemoguća iz sigurnosnih razloga.