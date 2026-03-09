Vlak na stanici planuo i pretvorio se u buktinju

Putnički vlak koji je stajao na željezničkoj stanici u Velikoj kraj Požege pretvoren je u ponedjeljak ujutro u buktinju. Vatra je planula dok se kompozicija nalazila na kolodvoru, a u vrlo kratkom vremenu zahvatila je veći dio vlaka. Stup gustog dima uzdizao se iznad željezničke postaje nekoliko stotina metara uvis i bio je vidljiv s nekoliko kilometara udaljenosti. Srećom, u trenutku izbijanja požara u vlaku nije bilo nikoga, pa je izbjegnuta tragedija.

Na požarište su ubrzo stigli vatrogasci lokalnog Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Velike, a u pomoć su im pristigle i druge vatrogasne postrojbe iz okolice. Iz Hrvatskih željeznica potvrdili su da su putnici izašli iz vlaka po dolasku na krajnji kolodvor te da u nemilom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Iz HŽ-a su dodali kako se ispričavaju putnicima. Riječ je o vlaku 6605 (Nova Kapela-Batrina 6.53 – Velika 8.02).

Očevid ne mjestu događaja obavili su djelatnici Policijske uprave požeško-slavonske uz nazočnost protupožarnog inspektora, kao i očevidne službe Hrvatskih željeznica. – U ponedjeljak u 8.25 sati na kolosijeku željezničkog kolodvora u Velikoj došlo je do požara na putničkom vlaku zaustavljenom bez putnika i osoblja. Provedenim očevidom utvrđeno je da je do požara došlo uslijed prijenosa topline s ispušnog sustava na gorive tvari. U požaru je u potpunosti izgorjela unutrašnjost vlaka, no materijalna šteta za sada još nije utvrđena – priopćila je PU požeško-slavonska.

O požaru su se na svojoj Facebook stranici oglasili i vatrogasci veličkog DVD-a. – Dolaskom na mjesto intervencije suočili smo se s požarom u razbuktaloj fazi. Pristupili smo gašenju brzim vitlom i cijevnom prugom s dva “C” mlaza. Zbog razbuktale faze požara, ali i mogućnosti zapaljenja velike količine goriva u spremnicima, pozvali smo u ispomoć DVD Kaptol s navalnim vozilom i autocisternom. Požar je stavljen pod kontrolu u 9.10 sati, a potpuno je ugašen u 9.45 – priopćili su iz DVD-a Velika.