Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 192
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKI POŽAR

Vlak na stanici planuo i pretvorio se u buktinju

storyeditor/2026-03-09/pozar_3.jpg
Foto: DVD Velika
1/3
Autor
Vedran Balen
09.03.2026.
u 18:58

Gust dim vidio se kilometrima dok su vatrogasci gasili razbuktali požar na putničkom vlaku u Velikoj kraj Požege

Putnički vlak koji je stajao na željezničkoj stanici u Velikoj kraj Požege pretvoren je u ponedjeljak ujutro u buktinju. Vatra je planula dok se kompozicija nalazila na kolodvoru, a u vrlo kratkom vremenu zahvatila je veći dio vlaka. Stup gustog dima uzdizao se iznad željezničke postaje nekoliko stotina metara uvis i bio je vidljiv s nekoliko kilometara udaljenosti. Srećom, u trenutku izbijanja požara u vlaku nije bilo nikoga, pa je izbjegnuta tragedija.

Na požarište su ubrzo stigli vatrogasci lokalnog Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Velike, a u pomoć su im pristigle i druge vatrogasne postrojbe iz okolice. Iz Hrvatskih željeznica potvrdili su da su putnici izašli iz vlaka po dolasku na krajnji kolodvor te da u nemilom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Iz HŽ-a su dodali kako se ispričavaju putnicima. Riječ je o vlaku 6605 (Nova Kapela-Batrina 6.53 – Velika 8.02).

Očevid ne mjestu događaja obavili su djelatnici Policijske uprave požeško-slavonske uz nazočnost protupožarnog inspektora, kao i očevidne službe Hrvatskih željeznica. – U ponedjeljak u 8.25 sati na kolosijeku željezničkog kolodvora u Velikoj došlo je do požara na putničkom vlaku zaustavljenom bez putnika i osoblja. Provedenim očevidom utvrđeno je da je do požara došlo uslijed prijenosa topline s ispušnog sustava na gorive tvari. U požaru je u potpunosti izgorjela unutrašnjost vlaka, no materijalna šteta za sada još nije utvrđena – priopćila je PU požeško-slavonska.

O požaru su se na svojoj Facebook stranici oglasili i vatrogasci veličkog DVD-a. – Dolaskom na mjesto intervencije suočili smo se s požarom u razbuktaloj fazi. Pristupili smo gašenju brzim vitlom i cijevnom prugom s dva “C” mlaza. Zbog razbuktale faze požara, ali i mogućnosti zapaljenja velike količine goriva u spremnicima, pozvali smo u ispomoć DVD Kaptol s navalnim vozilom i autocisternom. Požar je stavljen pod kontrolu u 9.10 sati, a potpuno je ugašen u 9.45 – priopćili su iz DVD-a Velika.

FOTO Keleminec došao ispred HDZ-a odjeven kao zatvorenik i puštao Thompsona
storyeditor/2026-03-09/pozar_3.jpg
1/30
Ključne riječi
Vatrogasci požar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!