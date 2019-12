Toplo se odjenite, u unutrašnjosti snijeg, moglo bi pasti i do 30 centimetara

Prosinac će izgledati početi baš onako kako bi i trebao, s pravim zimskim vremenom. U vremenskoj prognozi DHMZ-a najavljuje se oblačno i kišovito vrijeme, u mnogim predjelima i vjetrovito.

U unutrašnjosti će uz pad temperature kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, najprije u gorju, Međimurju i Hrvatskom zagorju, a poslijepodne i drugdje na kopnu.

Oborina će lokalno biti obilna u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te osobito na sjevernom Jadranu i u sjevernoj Dalmaciji gdje su moguće nevere. Vjetar u unutrašnjosti umjeren, na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni, u gorju još prijepodne i južni. Na Jadranu će jako jugo na sjevernom i srednjem dijelu poslijepodne okrenuti na jugozapadnjak i buru koja će u noći jačati.

Temperatura zraka uglavnom između 3 i 8, u Gorskom kotaru i Lici ujutro i do 10 °C, a potom osjetno hladnije. Najviša temperatura na obali i otocima od 14 do 19 °C.

Za karlovačku, gospićku i riječku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog kiše koja će padati, ali i jakog juga koje će na riječkom području puhati i do 100 kilometara na sat. U gospićkoj regiji upozoravaju na poledicu jer će se stvarati snježni pokrivač budući da bi moglo pasti od 15 do 30 centimetara snijega.

Jugo će sutra okrenuti u buru pa je tako za Velebitski kanal izdano crveno upozorenje jer će udari biti do 120 kilometara na sat.

Sutra će pak u većini zemlje biti suho vrijeme, a kiša će se preseliti u južnije krajeve. U prvom dijelu dana mogla bi pasti u Dalmaciji i njezinoj unutrašnjosti.

Najviše sunčana vremena očekuje se na sjevernom Jadranu gdje će biti i vjetrovito. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim i ponegdje orkanskim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do 0, na Jadranu od 5 do 10, na krajnjem jugu i do 12 °C. Najviša dnevna temperatura od 0 do 5 na kopnu, od 9 do 14 °C duž obale i na otocima.