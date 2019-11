Upozorenje meteorologa: Stiže prvi pravi ovosezonski snijeg, bit će ga i do 20 cm

Nakon izrazito toplog studenog, koji ni po čemu nije opravdao svoje ime jer su tek jedan ili dva njegova dana imali blage jutarnje temperaturne minuse, s prosincem stiže zima, objavio je DHMZ na svojim stranicama. Ona neće doći samo klimatološki, već barem nakratko, i s vremenskim obilježjima koja se očekuju u kopnenim krajevima.

Već u nedjelju (1. prosinca) u unutrašnjosti će biti slabog mraza, a s novim tjednom dolazi još jače zahladnjenje i prvi pravi ovosezonski snijeg, pogotovo u gorskim krajevima.

"Promjena vremena uz zahladnjenje bit će uzrokovana pritjecanjem hladnog zraka sa sjevera kontinenta, Pritom će ciklona nad jugozapadnom Europom u naše krajeve s juga donositi zrak bogat vlagom nad hladnu zračnu masu koja nadire sa sjevera, što je dobar recept za nastajanje snježne oborine. Istovremeno, jačanjem anticiklone nad srednjom Europom nastat će velike razlike u tlaku zraka na području Dinarida te će na Jadranu zapuhati bura, dodatno pojačana preljevanjem hladnog zraka preko planina. Ta će anticiklona u utorak pak donijeti prestanak oborina i razvedravanje", stoji u priopćenju DHMZ-a.

Foto: DHMZ

U ponedjeljak će kiša najprije početi u zapadnim krajevima Hrvatske, a do kraja dana će je biti u cijeloj zemlji. Uz nagli dotok hladnog zraka sa sjevera kiša će u unutrašnjosti poslijepodne nerijetko prijeći u susnježicu i snijeg, osobito u višim predjelima. Do utorka ujutro u gorskoj Hrvatskoj te u gorama središnje i istočne Hrvatske očekuje se i stvaranje snježnog pokrivača od 5 do 15 cm, a iznad 700 m nadmorske visine moguće i preko 20 cm, osobito u Gorskome Kotaru, te na području Velebita i Kapele. Tanji snježni pokrivač mogao bi nastati i u nizinama, pogotovo središnje Hrvatske.

Foto: DHMZ

Najviše oborine će u ponedjeljak pasti na sjevernom Jadranu te u gorju gdje će dio te količine biti u obliku snijega, a oborina će mjestimice biti obilna, ponajprije na širem riječkom području.

Osim snijega i kiše, probleme će stvarati i jaka i olujna bura koja će zapuhati krajem ponedjeljka i potrajati sve do četvrtka uz postupno slabljenje. Najviše problema s burom bit će na već poznatim lokacijama podno Velebita.

Nakon razvedravanja u utorak, sredinom tjedna treba očekivati i zamjetnu jutarnju hladnoću uz vrijednosti temperature znatno niže od uobičajenih za početak prosinca. Ujutro će najhladnije biti u gorju zbog snijega na tlu s temperaturom moguće i nižom od -10 °C, a u nizinama ispod -5 °C, uz veliku vjerojatnost poledice.

