Toplinski val ne posustaje: Crveni alarmi pale se i za kraj tjedna, nastavljaju se vrućine, spasa nema ni u moru

Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, na Jadranu vrlo vruće. U unutrašnjosti su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito poslijepodne na istoku gdje mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniže temperature kretat će se od 17 do 23°C, na istoku i do 24°C, dok će na obali i otocima biti između 23 i 27°C.

Najviše dnevne temperature dosezat će između 31 i 36°C, u unutrašnjosti Dalmacije i više. Toplinski val koji je započeo u ponedjeljak nastavlja se, a osjetno osvježenje za sada nije na vidiku. Lokalni pljuskovi mogući su i idućih dana zbog frontalnog poremećaja koji povremeno donosi vlažan i nestabilan zrak, prognozira DHMZ . Crveni meteoalarmi paljeni su za tri regije osječku, riječku i splitsku regiju. A upozorenja za toplinski val izdana su za Osijek, Rijeku i Split.

Vrućina ne posustaje ni idućih dana - bit će pretežno sunčano uz vrlo veliku opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje. Povremeno će puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, u srijedu pod Velebitom i bura. I na kopnu će prevladavati sunčano i vruće, u utorak opet gotovo posvuda i vrlo vruće. No neće biti posve stabilno, pa popodne postoji mogućnost za poneki pljusak praćen grmljavinom, osobito u srijedu, kada mogu biti i izraženiji, piše HRT.

Foto: DHMZ

Hrvatsku danas čeka pretežno sunčano i vruće vrijeme, što je znatna razlika od jučer kada je sjeverni dio zemlje zahvatilo snažno nevrijeme. Varaždinsku županiju je u subotu iza 17 sati pogodio jak vjetar praćen mjestimičnom tučom. Iz Županijskog centra 112 Varaždin izvijestili su o većem broju srušenih stabala na cesti.

Foto: DHMZ

Snažna oluja, koja je prethodno prošla kroz Sloveniju, donijela je snažan vjetar koji je ponegdje raskrivao krovove i rušio drveće.U Međimurskoj županiji također je padala tuča koja je pričinila štetu na povrtnjacima i plastenicima. Na širem čakovečkom području intervenirali su vatrogasci, a zbog tuče je u Svetom Martinu na Muri otkazan festival rimske kulture.

