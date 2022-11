Todorić: Fortenova je u bankrotu. Duguju 18 milijardi, a imaju profit godišnje od 300 milijuna

Ivica Todorić se nakon sjednice optužnog vijeća u aferi Agrokor, osvrnuo i na novonastalu situaciju oko Fortenove. Upitan vjeruje li zaista da je šeik Saif Alketbi taj koji je kupio 43 posto dionica tvrtke Todorić je kazao:

- Od prvog dana Plenković upravlja tim procesom i upravlja do danas. Prije četiri, pet dana u Podravci se sastao su Martinom Dalić i Pavlom Vujnovcem. Otišli su u posebnu sobu, bili su sat i 20 minuta zatvoreni i dogovorili su na koji način će sve to složiti, presložiti... O tome nitko ništa nije smio znati. Ni vanjski poslovi ni tajne službe, dakle oni koji su nadležni da vode brigu o nacionalnoj sigurnosti... I onda im se dogodi kada su sve to posložili, ovo preko noći.

Upitan jesu li Rusi stvarno izašli iz tvrtke, Todorić je kazao da je to teško reći.

- Rusija je velika zemlja s puno bogatih ljudi i teško je reći na koga su oni to gurnuli i što će se u konačnici tu dogoditi. Ispada da smo mi u Hrvatskoj nemoćni. Agrokor u redovnom poslovanju nije bio u problemima, nije bio u bankrotu. I onda su oni došli, krenuli na mene, rekli da sam utajio šest milijardi kuna poreza i Agrokor se našao u problemu. Iza svega je bio politički interes. Sada imamo Fortenovu. Fortenova je u bankrotu. Čistom bankrotu. Duguju 18 milijardi, a s druge strane do iduće godine mora platiti 7 ili 10 milijardi kuna, a imaju profit godišnje od 300 milijuna. Plenković umjesto da danas da nalog da se sutra otvori bankrot, to ne radi. Da to napravi nestao bi i taj šeik i Vujnovac. No Vujnovcu je to teško jer bi ostao bez vlasništava. Svi vlasnici koji danas jesu vani, ako se ovdje otvori stečaj više nisu vlasnici - kazao je Todorić.

Na koncu je kazao da u Hrvatskoj trebamo "prelaznu Vladu koja će napraviti pravedne izbore, riješiti korupciju".

Upitan najavljuje li on to svoju aktivaciju u politici, odgovorio je da razmišlja o tome, a tvrdi i da već ima potporu nekih ljudi.

>> VIDEO Koliko mu se razveselila: Pogledajte susret predsjednice Europske komisije i premijera Plenkovića