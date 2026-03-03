Optuženi policajac na suđenju Dekaniću: Rekao mi je da je 'pijani župan napravio dar-mar'

Policajac Tomislav Farkaš, koji je jedan od optuženih u slučaju bivšeg vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića kojem se sudi za izazivanje prometne nesreće, a potom njezino zataškavanje, odlučio je danas iznijeti svoju obranu te odgovarati na sva pitanja. U dramatičnom svjedočenju

- Godine 2022. na sami Uskrs radio sam noćnu smjenu od 20.00 do 8.00 sati kao pomoćnik voditelja smjene. Nešto prije 1 sat nazvao me na fiksni telefon PGP Županja call centar za Škoda vozila iz Zagreba i prenijeli su mi poruku sadržaja da imaju auto-call poziv iz Škoda vozila, da ne znaju o čemu se radi, tko je vlasnik vozila i da se vozilo nalazi u Cerni u ulici Braće Radić. Odmah sam uzeo svoj mobilni telefon i nazvao Mariju Serezlija na njezin mobilni telefon i ukratko joj prenio sadržaj dojave. Nakon nekog kraćeg vremena nazvala me i rekla da je bila prometna nesreća, da nema ozlijeđenih osoba i da su se stranke dogovorile da će popuniti europsko izvješće. Također mi je rekla da je u pitanju manja materijalna šteta, nikakve druge obavijesti mi nije govorila. Ja sam joj rekao da nastavit postupati po radnom nalogu ukoliko nema potrebe da se na mjestu događaja dalje zadržava. Nakon dužeg perioda nazvao me šef smjene postaje prometne policije Vinkovci Pero Žulj, rekao mi je: 'Farkaš, imaš prometnu nesreću na ulazu u Cernu, pijani župan je imao prometnu nesreću i napravio dar-mar'. S obzirom da sam smatrao da se u konkretnom slučaju radi o ozbiljnoj dojavi, rekao sam da unese dojavu elektronski i proslijedi mi je na što mi je on odgovorio: Neću je unijeti, unesi je sam, boli me kur..., ne zanima me. Ja sam mu rekao da ću odmah izvijestiti voditelja smjene OKC-a PU vukovarsko-srijemske. Spuštam slušalicu, znam što se mora raditi i koji je protokol. Uzimam mobitel, zovem Mariju i kažem da ode u Cernu, da osigura mjesto prometne nesreće te da ću joj poslati dreger kako bi alkotestirala sve sudionike prometne nesreće i očevidnu ekipu. Nakon toga sam zvao granični prijelaz Županja-Orašje, kažem voditelju smjene Zlatku Petroviću da hitno pošalje bilo kojeg službenika s dregerom na mjesto događaja u Cernu. Iza toga unosim dojavu da se u Cerni dogodila prometna nesreća s materijalnom štetom ne razmišljajući o sudionicima nesreće jer mi se učinilo da bi to mogla biti ista ona prometna nesreća za koju mi je dojavljeno iz Škoda call-centra. Uglavnom, ja sam unio dojavu da se dogodila prometna nesreća i to nisam izbjegao - ispričao je u svojoj obrani Farkaš te dodao:

- Nakon unosa nezgode, putem službenog telefona na službeni telefon zovem voditelja smjene OKC-a Tomislava Liščića i rekao mu da sam dobio dojavu od Pere Žulja da je župan imao prometnu nesreću u Cerni i da Pero Žulj nije htio unijeti dojavu i proslijediti. Liščić mi odgovara da zna i da pošaljem odmah tamo da se svi alkotestiraju, pošaljem očevidnu ekipu i da ga o tome izvijestim. Nakon određenom perioda nazvala me Marija Serezlija na moj mobilni uređaj sa svog mobitela i rekla mi da je alkotestirala sudionike prometne nesreće. Ja sam uzeo papir i olovku i pisao, vozač Škoda Superb Bičanić Krešimir. prisutnosti alkohola u organizmu, suvozač Damir Dekanić ima prisutnost alkohola u organizmu nešto preko 1 promil. Gospođa vlasnica vozila koje je bilo parkirano na kolnom ulazu nije alkotestirano jer je bila u kući u to vrijeme. Kad smo završili razgovor službenim telefonom sam nazvao voditelja OKC-a i izvijestio ga da vozač Bičanić nije imao alkohola, Dekanić da je imao preko 1 promil i da gospođa nije alkotestirana. On mi odgovara povišenim tonom: 'Što, zar nije Deks vozio, koga vi to zajebavate, tko je sad taj Bičanić? Nemojte se zajebavati, još ćemo vidjeti.' Rekao sam mu da mu samo prenosim ono što su mi rekli s mjesta događaja jer ja nisam tamo, rekao sam mu da ću ga spojiti vođe očevidne ekipe Mije Pranjkića pa da on s njime razgovara ili da ako neće, neka ode službenim automobilom na mjesto događaja i neka utvrđuje činjenice jer ja ne mogu. I to je to, do šest sati mislim da se više nismo čuli ništa vezano za prometnu nesreću. Ja ne ispunjavam radne naloge policijskim službenicima kao pomoćnik šefa smjene niti sam imao mogućnosti bilo kakvog utjecaja na ono što se događalo na mjestu događaja. Ja sam u policijskoj postaji isključivo servis-služba. Kad se na mjesto događaja uputi policijska ophodnja radim isključivo po njihovim uputama s mjesta događaja i na temelju njihovih informacijama - ispričao je na sudu.

- Nije mi nikad palo napamet da u ovom predmetu nešto prešutim, prikrijem. Ne poznajem nikoga osim Mije Pranjkića s kojim sam išao u školu i na mene nitko nije utjecao niti sam ja mogao tamo reći Miji što da radi jer ja očevid u životu nisam to radio, nisam za to osposobljen - rekao je. - Do tog događaja, 32 godine sam radio u službi bez jedne mrlje. Prošao sam sito i rešeto, moje dijete je u policiji, za što bi ja to napravio, za koje novce. Jednom nogom sam u mirovini, moj život je uništen, stavite me u zatvor, a ako me osudite na uvjetnu osudu, ja ću otići na most i odmah se baciti jer ne vidim dalje svrhu - kroz suze je na sudu rekao Farkaš.

Na upit branitelja, kazao je da je odmah po dojavi Pere Žulja da je 'pijani župan imao prometnu nesreću' telefonskim putem je izvijestio Mariju Serezlija, vođu očevidne ekipe, granični prijelaz Županja, unio dojavu elektronskim putem i o tome izvijestio voditelja smjene OKC-a Tomislava Liščića. - Sve potrebne radnje poduzeo sam i prije nego što mi je Liščić rekao da to napravim - kazao je.

- Da me Marija Serezlija prvi puta obavijestila da je u toj prometnoj sudjelovalo službeno vozilo, odmah bi poduzeo sve ove radnje koje sam naveo jer su takva pravila - rekao je. Pojasnio je da je Mariju Serezlija zvao s privatnog mobitela jer je na taj način brže s njom komunicirao i uspostavljao poziv te da UKV i tetra veze ne pokrivaju sva područja te se komunikacija teško uspostavlja.

- Smatram da sam u ovom kaznenom postupku optužen isključivo jer sam ispao kao 'bijela ovca' jer su pola sata kasnije svi u cijeloj Policijskoj upravi znali tko je imao prometnu nesreću, samo ja koji sam trebao znati sam zadnji saznao za nju - rekao je. Dodao je kako je imao povjerenja u Mariju Serezlija jer je na terenu radila preko 10 godina i znao je da joj mora biti poznato u kojoj mjeri se radnje trebaju poduzeti na mjestu događaja. Fakraš kaže kako ga tu noć nije kontaktirao Damir Dekanić niti ga ja ikad prije kontaktirao te da ga nitko nije kontaktirao tko bi mogao utjecati na njegov rad.

Podsjetimo, Dekanić se tereti da je toga dana u Cerni i Županji vozio službenu Škodu s 1,44 promila alkohola u krvi te je zbog prebrze vožnje i pijanstva skrivio nesreću u kojoj su oštećena dva vozila i ograda kuće. Kako bi izbjegao odgovornost, sa svojim bratićem Krešimirom Bičanićem, koji se svojim automobilom dovezao na mjesto nesreće, te Nikolinom Meseljević, vlasnicom vozila i ograde u koje je udario, dogovorio se, kako će u slučaju dolaska policije reći da je Škodu vozio Bičanić, a Dekanić je bio suvozač, te da je do nesreće došlo zbog izbjegavanja naleta na životinju na cesti. USKOK tereti policajce da su, na Dekanićevo traženje, neistinito prikazali kako je Bičanić skrivio prometnu nesreću.

Osim Dekaniću, sudi se i Krešimiru Bičaniću, Nikolini Meseljević, pomoćniku šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislavu Farkašu i policajcu iz očevidne ekipe Miji Pranjkiću. Policajka Marija Serezlija se krajem listopada 2024. nagodila s USKOK-om i priznala krivnju pa je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora, uz četverogodišnji rok kušnje, a izrečena joj je i zabrana obavljanja policijskih dužnosti na dvije godine.