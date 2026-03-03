Dekanić: Od jedne prometne nesreće napravio se događaj broj jedan u državi, nisam na nikoga utjecao

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje bivšem vukovarsko-srijemskom županu Damiru Dekaniću kojeg se tereti za izazivanje prometne nesreće sa službenim vozilom Županije u alkoholiziranom stanju te njezino zataškavanje. Osim Dekaniću, sudi se i Nikolini Meseljević čija je imovina oštećena, Dekanićevom bratiću Krešimiru Bičaniću, pomoćniku šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislavu Farkašu i policajcu iz očevidne ekipe Miji Pranjkiću. Na početku rasprave odbijen je zahtjev obrane za izuzećem predsjednice sudskog vijeća.

- Županijski sud u Osijeku 2. ožujka donio je rješenje kojim se odbija zahtjev prvooptuženog Dekanića i drugooptužene Meseljević za izuzeće predsjednice sudskog vijeća Sanje Voller-Jakšić - kazala je predsjednica sudskog vijeća, a odbijen je i zahtjev Dekanićevog odvjetnika Davora Ćavara za izuzećem predsjednika Županijskog suda u Osijeku.

- Povodom podnesenog zahtjeva prvooptuženog Damira Dekanića vijeće je donijelo rješenje da se odbacuje zahtjev za izuzećem predsjednika Županijskog suda u Osijeku. Protiv navedenog rješenja žalba nije dopuštena - objasnila je Voller-Jakšić te je dodala kako Dekanićev odvjetnik nije priložio dokaze zbog kojih traži izuzeće predsjednika suda. - Uvidom u zahtjev odvjetnik je iskazao sumnju u osobe koje su dosad postupale o zahtjevu za izuzeće predsjednice vijeće, no tada u tome nije sudjelovao sadašnji predsjednik suda - rekla je Voller-Jakšić.

Nakon toga je krenulo ispitivanje optuženika, no nitko nije htio iznijeti obranu već su tražili da se puste iskazi koje su dali u USKOK-u tijekom ožujka 2023. godine.

- Ja ću potvrditi iskaz koji sam prethodno dao pred USKOK-om koji je sadržao sve što sam imao reći i ne bih odgovarao na dodatna pitanja s tim da bih napomenuo da nikada nisam zlouporabio svoj položaj i ovlasti niti nikada nisam trgovao svojim utjecajem. Žalim zbog cjelokupno nastale situacije. Molim sud da izvrši reprodukciju snimke mog ispitivanja i iznošenja obrane koju sam dao pred USKOK-om te danas ne bih ponavljao ono što sam već prethodno rekao u svojoj obrani - kazao je danas Damir Dekanić nakon čega je puštena snimka s ispitivanja 16. ožujka 2023. godine.

- Spomenutog dana sam bio u caffe baru, morao sam otići po plinsku bocu na vikendicu jer mi je trebala za Uskrs. Krenuli smo tamo, on je vozio jer sam ja bio pod utjecajem alkohola, na ulasku u naselje Cerna došlo je do izlijetanja lisice, ja nisam znao što se točno dogodilo, uslijedio je udarac u automobil i žardinjeru. Nakon toga je izašla vlasnica kuće, ne znam je li vlasnica ili živi tamo. U razgovoru sam pitao možemo li ići na dogovor oko izvješća o nezgodi, u međuvremenu je došla policija. U razgovoru s njima otklonjena je takva mogućnost, alkotestirani smo i rođak i ja, uzete su izjave od svjedoka, vlasnice kuće. U konačnici to je to od onoga bitnog što je trebalo reći. Poslije toga je uslijedila medijska pompa. Nisam niti u jednom trenutku pokušao utjecati na nikog niti poznajem ikoga tko je sudjelovao u događaju osim rođaka koji je vozio. Po pitanju osiguranja, ja nisam ničim potaknuo nikakvo plaćanje osiguranja, redovnim putem osiguranje je poslalo upit kojim smo mi ispred standardne procedure ispunili, novac se nalazi na računu, nije utrošen, popravljeno je vozilo. Ja sam izrazio žaljenje za onim što se dogodilo iz razloga što sam dao vozilo drugome, ali i to se po nekim pravilnicima može te izrazio spremnost da svu štetu nadoknadim - rekao je u obrani pred USKOK-om 16. ožujka 2023. godine.

- Prevrtio sam film milijun puta, od jedne prometne nesreće napravio se događaj broj jedan u državi. Siluju me mediji, siluju mi obitelj, za što? - kazao je Dekanić tijekom ispitivanja u USKOK-u.

Druga je ispitana drugooptužena Nikolina Meseljević koja također nije željela iznositi obranu niti odgovarati na pitanja. Zatražila je da se prikaže njezin iskaz koji je dala USKOK-u tijekom istrage 15. ožujka 2023. godine.

- Stojim kod svega onoga što sam dosad rekla, ne znam što bi sad izmislila i rekla. Tu piše da sam se ja s njim dogovarala, nisam se dogovarala. Kad sam izašla van dvoje ljudi je bilo tamo. Krešo mi je rekao da je on udario auto. Prvo sam pitala je li sve ok, treba li pozvati pomoć, oni su rekli nije nam ništa, ja sam udario tvoj auto i to je bila priča. Ja nisam vidjela tko je vozio, tko je udario. Mislim da nije prošlo više od deset minuta otkad sam čula nešto kao grmljavinu do toga da sam izašla van. Pitali su da će pokriti osiguranje, da je vozilo registrirano, da je sve uredno. U tom trenutku je došla patrola, oni su rekli da sam ja pristala da se dogovorimo oko osiguranja. Žena me pozvala sa strane i pitala hoćemo li se dogovoriti, ja sam rekla da hoćemo jer on i ja radimo zajedno. S Krešom radim u istoj firmi. Žena mi je rekla ako se ne možemo dogovoriti da ih zovemo, onda su otišli, no vratili su se prije nego smo pronašli europsko izvješće. Onda smo morali davati izjave - rekla je Meseljević. - Tražili su me da im dam mobitel jer nisu mogli pronaći mobitel, ni Krešo ni Dekanić. Ne znam koga su zvali, ja sam čak otišla unutra - dodala je. Kaže kako nije vidjela nikoga da je bio na mjestu nesreće te da nije vidjela susjedu.

Kazala je kako je kasnije vidjela Bičanićev auto pred kućom. - Mislim da su morali puhati ili nešto, kasnije sam ga vidjela. Bio je neki veći automobil. Ne znam kad je došao, tko ga je dovezao, ne bih htjela nagađati - kazala je. Rekla je da joj nitko nije nakon nesreće davao novac. - Osiguranje je isplatilo 20.200 kuna, isplaćeno je na moj račun - rekla je. Kasnije je u iskazu rekla kako je vidjela jednu 'sitniju ženu' kraj Bičanićevog auta za koju je pretpostavila da je njegova supruga.

U trenutku nesreće kaže da je bila u drugoj kući koja je u dvorištu jer je njezina kuća u tom trenutku bila u procesu adaptacije. Kaže da je pomislila da su se drva srušila jer se to dogodilo i prije ili da se šupa sama srušila koju su počeli rušiti, no onda kada se okrenula vidjela je da joj automobil nije na mjestu.

- Ja dijete udajem za tri mjeseca, nit se mogu radovati, sramota. Imam mamu od 84 godine - rekla je kroz suze pred USKOK-om tada Nikolina Meseljević.

Trećeoptuženi Krešimir Bičanić također nije htio iznositi svoju obranu nego je preslušan iskaz od 16. ožujka 2023. godine koji je dao tijekom istrage u USKOK-u.

- Te večeri sam ranije bio u gradu s kumom svojim na piću, vozio sam njega kući iz mjesta Vinkovaca prema Andrijaševcima. Pritom sam prošao pokraj caffe bara Voks, odlučio sam vratiti auto kući i ostavio sam mobitel na punjaču, rekao sam supruzi da idem popiti koje piće do Voksa. Otišao sam biciklom do Voksa, udaljen sam možda dvije minute biciklom. Mobitel sam ostavio kod kuće jer je bio prazan. Na ulazu u kafić sam sreo bratića Dekanića koji me zamolio da ga odvezem do njegove vikendice koja se nalazi u Cerni, trebao je svojoj supruzi odvest bocu, tražio me da ga ja odvezem jer se napio. Rekao sam da ne mogu voziti jer je automatik, ali on mi je objasnio kako se mijenjaju brzine. Krenuli smo prema Cerni. Na ulasku u Cernu, u jednom trenutku je iz kanala izašla lisica pred auto. Probao sam zakočiti, ali kako sam automatski krenuo da ću kočiti, kad sam stavio lijevu nogu na kvačilo, automatik nema kvačilo, trznuo sam naglo lijevo, s lijeve strane sam sišao s ceste, nisam udario u auto od oštećene nego u beton, žardinjere, upalili su se zračni jastuci, ja sam upro nogama i dodao još više gasa i udario u automobil od oštećene koji se odbio dodatno u ogradu. On se počeo derati na mene što sam napravio, pokušao sam objasniti da je lisica. Izašli smo van, u jednom trenutku je izašla Nikolina koju poznajem jer radimo u istoj firmi. Pitala je što je bilo, rekao sam da je sve u redu. Ja nisam imao mobitel, ali pošto ženin mobitel ne znam napamet, zvao sam suprugu svoju da kažem da dođe odmah do nas tamo na početak Cerne. Krenuo sam izlaziti van, Nikolina mi je rekla da je Damir ušao na vozačevo mjesto i da traži mobitel, onda sam mu ja rekao da izađe van. Onda je on s Nikolininim telefonom zvao svoju suprugu. Nakon kratkog vremena došla je moja supruga, stala je nedaleko od nesreće. Onda je došla patrola policije, cura i dečko, da utvrde što je bilo. Izašli su van, pitali su što je dogodilo, pitali su možemo li se dogovoriti kako, hoćemo li euroizvješće. Nikolina je rekla da želi, patrola je onda otišla. U jednom trenutku iz smjera Vinkovaca dolazi druga patrola, ja sam izašao pred njih, rekao da je sve u redu, da smo dogovorili euroizvješće, oni su se samo okrenuli, nisu ni izlazili. Dekanić je zvao kolege iz Cerne da se taj auto ukloni. Nakon nekog vremena vratila se ista patrola koja je bila prvi put, policajka govori da se ne smije raditi euroizvješće pošto je službeno vozilo i da moramo čekati patrolu koja je na drugoj intervenciji. Dekanić je u tom trenutku zvao neke policajce mora li se stvarno praviti očevid ili ne mora jer su prvo rekli jedno, a onda drugo - rekao je Bičanić tada pred USKOK-om.