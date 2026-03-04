Odgođeno suđenje bivšem ministru, odvjetnica: 'Banožić je podnio kaznenu prijavu'

Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću kojeg se tereti za izazivanje prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić se odmah na početku sudskog postupka postupka izjasnio da se ne osjeća krivim, a danas je na sudu trebao iznijeti svoju obranu, no suđenje je ipak odgođeno. Podsjetimo, prometna nesreća dogodila se na Martinje 2023. godine u ranim jutarnjim satima.

Na početku rasprave odvjetnika Ksenija Vržina kazala je kako je Mario Banožić danas podnio kaznenu prijavu protiv NN osobe/osoba/službenika/dužnosnika tijela kaznenog progona i Mirka Đalića radi kaznenih djela protiv pravosuđa, sprječavanja dokazivanja i davanja lažnih iskaza.

- Sukladno tome obrana podnosi zahtjev za izuzeće državnog odvjetnika i zamjenika Općinskog državnog odvjetništva u Vinkovcima te državnog odvjetnika i zamjenika Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru. Zahtjev se podnosi temeljem članka 37. ZKP-a kojim se odredba o izuzeću na suce primjenjuje na države odvjetnike. Kako su tijela kaznenog progona u ovom kaznenom predmetu bila Policijska uprava vukovarsko-srijemska, Postaja prometne policije Vinkovci, ŽDO u Vukovaru te ODO u Vinkovcima, a kaznena prijava je podnesena protiv NN osoba/službenika/dužnosnika tijela kaznenog progona te obrana predlaže izuzeće svih tih osoba kako je ranije istaknula. Razlozi podnošenja kaznene prijave su navedeni u obrazloženju kaznene prijave te će se kaznena prijava uložiti u spis predmeta. Zbog navedenog obrana smatra, ako se navodi Marija Banožića pokažu ispravni, smatram da moj branjenik neće imati pravično suđenje kojem je zajamčeno Ustavom RH. Neprihvatljivo je da okrivljenik u kaznenom postupku bude žrtva osoba/službenika/dužnosnika tijela kaznenog progona. Stoga smatram ovaj prijedlog za izuzećem državnog odvjetnika i zamjenika ODO-a u Vinkovcima kao i prijedlog za izuzećem državnog odvjetnika i zamjenika ŽDO-a u Vukovaru osnovanim te predlažem da se spis dostavi nadležnom tijelu radi odlučivanja o ovom prijedlogu - kazala je Banožićeva odvjetnica Ksenija Vržina.

- Morali smo prihvatiti njihov prijedlog, to je njihovo zakonsko pravo. Moramo današnju raspravu prekinut, odgodit i sačekat donošenje odluke Državnog odvjetništva o zahtjevu za izuzeće. Sljedeću raspravu ćemo zakazati pismenim putem - kazala je predsjednica sudskog vijeća Davorka Rukavina.

Nakon rasprave odvjetnica je pojasnila kaznenu prijavu. - Kao što ste vidjeli, na prošloj raspravi smo predlagali dokaze i svjedoke koji tvrde suprotno od gospodina Đalića. S obzirom da smatramo da je to propust tijela kaznenog progona što ti svjedoci nisu evidentirani tijekom prethodnog postupka, odnosno istraga. Sud je to problematizirao kao da je to problem obrane, što se svjedoci nisu javili ranije. Između ostalog, iz izjave svjedoka proizlazi da su oni prvi zvali 112, što znači da se jako lako moglo utvrditi tko je prvi zvao 112, a samim time i potvrdu da su bili prvi na licu mjesta prometne nesreće. Po njihovim izjavama proizlazi da gospodina Galića nije bilo niti je bilo pretjecanja. To je ključni dokazni prijedlog. Zašto je taj propust napravilo Državno odvjetništvo, odnosno druga tijela kaznenog progona nije nam jasno - pojasnila je Vržina. Naime, vozač kamiona Mirko Đalić na suđenju je tvrdio kako je Mario Banožić pretjecao u trenutku kada se sudario sa Šarićem te da se on zaustavio kada je vidio nesreću, no obrana tvrdi da Đalić nije bio na mjestu nesreće i smatra kako je dao lažni iskaz.

- Također, kao što ste vidjeli zadnji put, imali smo dosta pitanja za vještaka. U odnosu na brzinomjer, fotografiju koja nije sastavni dio spisa, odnosno nije sastavni dio foto elaborata. Obrana nikad nije dobila uvid u tu fotografiju i mnoge druge s mjesta prometne nesreće. To je također za nas suspektno iz razloga što je u očevidu utvrđeno da je upravljačka ploča vozila Gorana Šarića uništena, odnosno razbijena, pa nam također nije jasno kako je taj brzinomjer neoštećen. Niz je nekakvih nelogičnosti i propusta tijekom istrage koji nam izazivaju sumnju - rekla je.