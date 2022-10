Todorić: Okupljaju novi Borg, pokrećem više međunarodnih tužbi

Bivši čelnik Agrokora Ivica Todorić komentirao je vijest da je društva za upravljanjem mirovinskim fondovima ipak neće otkupiti vlasnički dio Sberbanke u Fortenova grupi. Naime, dogovor je propao protivljenjem njemačkog Allianza, suvlasnika AZ fonda.

- Nažalost, spirala kriminalnih radnji pod pokroviteljstvom Vlade i njezinog premijera ide dalje. Više nema dvojbe da Plenković, pokušavajaći očuvati svoj politički život od mača koji se zove Agrokor, ne preza ni pred čime da opstane. No istini se ne može pobjeći gospodine Plenkoviću! Istina i vaše razotkrivanje kao generatora kriminala u ovoj zemlji koju držite u zarobljeništvu već vršti! Istina o Agrokoru, istina o Ini, istina o odlasku ministara i potpredsjednika vlade zbog korupcije, istina o povijesnoj pljački koja se događa bez prestanka čuje se u svakom kafiću, u svakom dućanu, a sve više i u hrabrijim medijima. I to, na vašu žalost premijeru, a na sreću hrvatskog naroda i države, neće stati. Dapače, popis vaših nedjela je sve veći. Da stvar bude gora, danas je jasno da Plenković okuplja novi Borg. Čovjek okuplja nove ortake s kojima bi želio okončati neviđenu pljačku Agrokora kroz prijenos vlasništva današnje Fortenove svojim financijerima, prijateljima i partnerima. I ne, to nisu nikakve insinuacije. To su provjerljive činjenice - priopćio je Todorić te je najavio tužbe.

- No, gospodo, ne vjerujem da ne razumijete kako se protiv vas upravo pokreće više međunarodnih sudskih procesa nakon kojih će vaše protuzakonite odluke biti ništetne. Još vas jednom upozoravam da ne kršite zakon, da ne trgujete nečime što vam ne pripada jer se i sami izlažete kaznenom progonu - kaže Todorić.

Vijest da Allianz blokira ulazak AZ fonda u Fortenova grupu i tako i preostalim mirovinskim fondovima onemogućuje zaključenje kupoprodaje udjela Sberbanke u najvažnijoj prehrambenoj kompaniji u ovom dijelu Europe, prvi je objavio Večernji list u srijedu.