"To su teroristi koji su namjeravali napasti migrante i novinare”

Suđenje osmorici članova njemačke ekstremističke organizacije Revolution Chemnitz započelo je jučer. Proces se odvija u Dresdenu, glavnom gradu savezne države Saske u istočnom dijelu, jednom od epicentara ekstremne desnice u Njemačkoj. I to godinu dana nakon koordinirane akcije uhićenja članova te ekstremističke skupine koju se optužuje za ‘stvaranje ekstremno desne terorističke organizacije’, kako su to u optužnici naveli savezni istražni organi. U optužnici stoji i kako se udruživanje dogodilo zbog namjere da se provedu ‘nasilni napadi i oružani prepadi’ protiv migranata, političkih protivnika, novinara i istaknutih gospodarstvenika.

Željeli nadmašiti naciste

Spominje se i njihova namjera nabave poluautomatskog oružja koje bi iskoristili za napad u vrijeme prošlogodišnjeg Dana njemačkog ujedinjenja, proslave ponovne uspostave jedinstvene države koji se u toj zemlji obilježava 3. listopada.

No njemačke se vlasti i organi sigurnosti nadaju se da će prave namjere i stvaran opseg organizacije i njezinih planova doznati nakon završetka suđenja koje će trajati najmanje do travnja sljedeće godine, odnosno da će im to otkriti 75 svjedoka koji će se saslušati u procesu. Agencije javljaju da se sve odvija pod jakim osiguranjem. Zašto je tomu tako, jasno je i po tome što su optuženi dio huliganske, skinhead i neonacističke scene koja egzistira u istočnonjemačkom gradu Chemnitzu, također u državi Saskoj, u kojem su se prije godinu dana dogodili do sada najveći antimigrantski neredi nakon ubojstva jednog Nijemca.

Foto: Youtube/Screenshot

Za ubojstvo je prošlog mjeseca na devet i pol godina zatvora osuđen 24-godišnji Sirijac. U vrijeme nereda koji su nastupili nakon ubojstva, optuženi su pokrenuli internetsku chat grupu Revolution Chemnitz. Ubrzo nakon toga uslijedio je organiziran napad na strance bocama, bokserima i elektrošokerima, a provela su ga petorica optuženih.

“Istraga je pokazala da je to bila tek proba za napad koji je jedan od optuženih planirao za 3. rujna 2018. godine”, tvrde tužitelji. Ukupni je cilj Revolution Chemnitza bio da nadmaše NSU, Nationalsozialistischer Untergrund, neonacističku grupu koja je ubila deset ljudi te postavila tri bombe, a otkrivena je 2011. godine, navodi se dalje. NSU-ovci su godinama izmicali policiji u Chemnitzu i Zwickauu, također gradu u Saskoj. S jučer optuženom skupinom išlo je puno lakše. Pripadnici Revolution Chemnitza uhićeni su 1. listopada 2018., dok je navodni njihov vođa, 32-godišnji električar Christian Keilberg, uhvaćen dva tjedna kasnije. Ne treba smetnuti s uma da je na nedavnim izborima održanima u Saskoj antimigrantska stranka Alternativa za Njemačku (AfD) dobila 27,5 posto glasova.

Foto: Youtube/Screenshot

Desni ekstremizam raste

Revolution Chemnitz nije jedina skupina koja se našla pred sudom zbog ovakvih optužbi. Osam članova grupe Freital zatvoreno je lani zbog terorizma i pokušaja ubojstva izbjeglica i antifašističkih aktivista što su namjeravali izvesti postavljanjem eksploziva. Jako osiguranje suđenja logično je i zbog činjenice da se odvija tri mjeseca nakon ubojstva promigrantskog političara Waltera Lübckea u zapadnonjemačkom gradu Kasselu, što je navodno počinio jedan neonacist.

Zbog svega je čak i migrantskoj politici Angele Merkel izrazito neskloni Horst Seehofer, ministar unutarnjih poslova Njemačke, morao priznati da je militantni desni ekstremizam u porastu te je sada podjednaka prijetnja kao i radikalni islamizam. Agencija AFP prenosi da je policija prošle godine otkrila 1091 komad oružja i eksploziva u racijama nakon zločina povezanih s ekstremno desnim elementima što je daleko više nego 2017. godine kada je pronađeno 676 komada oružja i eksploziva.

VIDEO Revolution Chemnitz (IZVOR: Faz)