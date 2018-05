Tko su sudionici pucnjave: Krv, tučnjave i oružja su im kao 'dobar dan'

Za mene više nema mista na toj prljavoj ulici. Želin mir i da se sve ovo, ne zaboravi, nego da se nakon nekog vrimena kaže: Evo, momak je napokon naša pravi put – riječi su kojima je Splićanin Marko Bekavac (27) prije tek nešto manje od dvije godine u razgovoru za jedne dnevne novine, barem naizgled iskreno, zazivao miran život u kojemu više ne bi bilo mjesta za drogu, oružje i krvave sukobe s one strane zakona u kakve je, i kao žrtva i kao počinitelj, često bio upleten.

Izvadio je i pojeo zrno

A do tada je već bio prošao kroz “sito i rešeto” kakvo se rijetko može vidjeti i u kakvoj kriminalističkoj seriji – kao maloljetnik je “našmrkan do daske” ubio 21-godišnjaka ubovši ga nožem u srce, zbog čega je pet godina proveo iza rešetaka. Nakon što je izašao na slobodu, nekoliko je puta bio pretučen, ali je i sam lani pištoljem propucao natkoljenicu vršnjaku koji je dobacivao djevojci koja je bila s njim u društvu. Već tada bilo je jasno kako je od onog mirnog života koji je spominjao itekako daleko, a potvrdilo se to i s posljednjim događajem u kojem je ponovno završio kao glavni akter, ovoga puta u ulozi žrtve.

Snimke i fotografije muškarca koji u bijeloj majci i kratkim hlačicama potpuno krvav potrbuške leži na asfaltu splitske Ulice Domovinskog rata i bolno zapomaže dok mu nekoliko ljudi koji su se zatekli u blizini priskače u pomoć i odjećom pokušava zaustaviti obilno krvarenje u srijedu su preplavile društvene mreže i internetske portale. Nije dugo trebalo da se dozna kako je teško ranjeni muškarac upravo Marko Bekavac.

Prema riječima očevidaca, Bekavac se u utorak oko 19.30 sati u kafiću CLO posvađao s Ivanom Giljanovićem (37), profesorom kineziologije i bivšim boksačem koji je u Splitu poznat i kao osoba koja se već niz godina bavi kamatarenjem, zbog čega je 2014. bio i osuđen. Nakon prepirke ispunjene nizom psovki i međusobnih prijetnji, a koja je potrajala nekoliko minuta, 37-godišnjak je izvadio pištolj, ustrijelio Bekavca i potom se mirno odšetao. Hitna je ubrzo stigla na mjesto nesreće te su 27-godišnjaka prebacili u bolnicu gdje je utvrđeno da je, iako teško ozlijeđen, izvan životne opasnosti, a policija koja je očevid provodila do dugo u noć, unatoč tome što im je praktički odmah bio poznat i identitet napadača, u srijedu do zaključenja broja još mu uvijek nije bila uspjela ući u trag.

– Ovo više nije zabrinjavajuće, ovo u što se pretvorio Split je alarmantno. Pucnjave, paleži, tučnjave, pitam se je li grad uopće poželjno mjesto za život jer mi izgleda kao da ulica i dišpet preuzimaju stvari sve više i više u svoje ruke – jedan je od komentara koji su se u srijedu mogli čuti na splitskim ulicama. Ne čudi to s obzirom na to da su posljednje šokantne scene tek nastavak crnog niza koji se posljednjih dana i tjedana odigrava u gradu podno Marjana. Naime, niti 24 sata prije nego je Marko Bekavac propucan četiri policajca zatekla su dvojicu provalnika, ujedno i recidivista, kako pokušavaju provaliti u kiosk. Jedan od njih nožem je nasrnuo na policajce zbog čega su mu morali pucati u nogu. Kako je i obična vožnja splitskim ulicama postala visokorizična avantura svjedočio je i događaj od prije mjesec dana kada je Miho Frančeski (26) zvan Miho Munja propucao umirovljenog branitelja (75) i to samo zato što mu je oduzeo prednost u prometu. Upravo je taj isti Miho Munja stari znanac policije koji je u siječnju bio propucan, a nakon što je završio u bolnici hvalio se kako si je sam izvadio zrno iz noge i pojeo ga.

Statistika je – pohvalna

– Jednom netko propuca njih, drugi put oni propucaju nekoga, i do kada tako. Policija sve zna, a ne može im ništa – frustrirano se pitaju neki od Splićana. Ipak, kada je u pitanju statistika, ona govori kako je u prvom tromjesečju ove godine u Splitu bilo manje ubojstava, razbojstava te općenito svih vrsta kaznenih djela nego u istom razdoblju lani.

– Činjenica je da smo mi postali država nasilja u kojoj se nasilje tolerira, bez obzira kakvo bilo – verbalno, psihičko, fizičko, političko ili neko drugo, i danas su ovo posljedice. Posebice je zabrinjavajuće jer je ovdje riječ o recidivistima, a to je onda pitanje pravosuđa koje i ja sada pitam: zašto ti ljudi slobodno šeću ulicama – kazuje sudski vještak za balistiku i umirovljeni inspektor Dubravko Gvozdanović.