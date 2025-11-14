Naši Portali
OBJAVILI REJTING

Tko su najveći ruski neprijatelji? Osvanula rang lista, evo na kojem se mjestu našla Hrvatska

Foto: REUTERS/PIXSELL
Autor
Dora Taslak
14.11.2025.
u 15:44

Prvo mjesto na rang listi zauzela je Velika Britanija sa 75 bodova. Takav ishod, navode Rusi, objašnjava se sankcijama protiv naftnih kompanija koje je London usvojio u listopadu ove godine

Države koje je Rusija označila kao "neprijateljske zemlje" sada su rangirane po razini neprijateljstva prema toj zemlji. Naime, redakcija ruskih novina VZGLJAD sastavila je prvi "rejting neprijateljskih vlada". Inače, popis "neprijateljskih zemalja" pojavio se još 2021. godine, no nedavno je Sergej Lavrov, ruski ministar vanjskih poslova, napomenuo kako Rusija postupno odustaje od korištenja tog termina te se pomiče prema "neprijateljskim vladama“, kako se ne bi cijela država označavala kao neprijateljska.

Prvo mjesto na rang listi zauzela je Velika Britanija sa 75 bodova. Takav ishod, navode Rusi, objašnjava se sankcijama protiv naftnih kompanija koje je London usvojio u listopadu ove godine. Osim toga, ističe se kako zemlja aktivno zagovara prijenos moskovske imovine u korist Kijeva. Drugo mjesto podijelile su Njemačka i Francuska sa 70 bodova. Obje, kako se navodi, aktivno pružaju financijsku pomoć Ukrajini i članice su Europske unije koja je u listopadu izdala 19. paket sankcija. Na trećem mjestu se sa 65 bodova nalaze Nizozemska i Estonija.

Sjedinjene Američke Države četvrte su s 55 bodova, a uz njih su Latvija i Češka. Takav položaj Washingtona, poručuje ruski list, povezan je s pauzama u vojnoj pomoći Kijevu. Najviše zemalja nalazi se na petom mjestu - po 50 bodova imaju Danska, Italija, Kanada, Litva, Poljska, Finska i Švedska.

Slijede Norveška i Belgija s 45 bodova, a sedmo mjesto zauzele su Grčka, Španjolska i Hrvatska (40 bodova). Na osmoj poziciji su Portugal i Slovenija s 35 bodova, dok po 30 imaju Mađarska i Luksemburg. Prvih deset pozicija zatvaraju Austrija, Bugarska, Irska, Malta, Novi Zeland i Rumunjska s 25 bodova. Najmanje "neprijateljskima", ističu Rusi, pokazale su se Albanija, Bahami, Lihtenštajn, Mikronezija, Monako, Republika Koreja i San Marino. Oni, naime, imaju po pet bodova. 
Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija

Komentara 7

Pogledaj Sve
RI
rimac444
15:43 14.11.2025.

Ruski narod je najveći neprijatelj sam sebi koji dozvoljava ovom Vladolfu i zločincima oko njega, kao što su ruski popovi da ih teroriziraju, gaze, ubijaju, izgladnjuju... i to za što ? Za parče Ukrajine koje ovako razrušeno ne vrijedi ništa.

Avatar Ivankodil
Ivankodil
15:46 14.11.2025.

Sve govori činjenica da niti nacistička Njemačka nije imala toliko neprijatelja, tj imala je više saveznika od RuSSije

GU
Gumb
16:07 14.11.2025.

Napali suverenu zemlju sada im se ne sviđaju oni koji ih kritiziraju zbog toga imaju sličnu sudbinu kao Srbi

Kupnja