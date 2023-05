Tko su borci koji su se digli protiv Vladimira Putina?: Kako bi se pridružili Legiji moraju ispuniti jedan uvjet

Ruske opozicijske partizanske jedinice tvrde da su u ponedjeljak zauzele selo na granici s Ukrajinom te pozivaju građane Rusije na ustanak protiv diktature Vladimira Putina. Moskva pak tvrdi da se radi o teroristima koje je poslala Ukrajina kako bi skrenula pozornost s gubitka Bahmuta. Legija sloboda Rusiji tako je došla možda prvi put u središte pozornosti od početka invazije Vladimira Putina na Ukrajinu prije 15 mjeseci.

Video: Ruska legija koja se bori na ukrajinskoj strani ušla je s tenkovima na ruski teritorij

Legija, koja je stacionirana u Ukrajini gdje se bori na strani napadnute zemlje, tvrdi da su njezine trupe prešle granicu i zauzele selo Kozinku te su poslali vojsku dalje u grad Grajvoron u regiji Belgorod. Regionalni ruski guverner Vjačeslav Gladkov tvrdi da je osmero civila ranjeno od ukrajinske artiljerije, a Kremlj je rekao da se radi o skupini "sabotera". U ožujku je legija proglašena terorističkom u Rusiji te njezinim članovima prijeti 20 godina zatvora.

- Možemo potvrditi da su ove operacije poduzeli ruski građani. Oni su pripadnici sigurnosnih snaga koje su stacionirane u Ukrajini, ali u Rusiji djeluju kao nezavisni entiteti - rekao je glasnogovornik ukrajinske obavještajne službe Andrij Jusov. Moskva je jučer otvorila protuterorističku istragu o događajima u Belgorodu te je u suzbijanje "terorista" uključila nacionalnu gardu, graničnu policiju i obavještajce.

- Ovo je prvi puta da su snage povezane s ukrajinskom vladom pokrenule veću kopnenu operaciju unutar Rusije. To je jasno usmjereno stvaranju konsternacije najmanje među lokalnim vlastima, ako ne na kremaljskoj razini - rekao je CNN-ov analitičar Sam Kiley.

Legija sloboda Rusiji sačinjena je od nekoliko stotina do četiri tisuće boraca, ruskih građana koji su se pobunili protiv Putinova režima te se bore na strani Kijeva. Njihov broj varira u različitim medijskim izvješćima. No, poznato je da grupu čine Rusi koji su prije početka ove faze rata živjeli u Ukrajini te oni koji su prebjegli iz ruske vojske ili pak su prešli granicu kako bi uzeli oružje protiv ruskih napadača. Postali su dio ukrajinske vojske, i bore se rame uz rame s drugim strancima, od Britanaca, do Bjelorusa i Gruzijaca. Ukrajinske snage ponekad su prema njima bile nepovjerljive, i kako bi se pridružili legiji, moraju položiti poligrafski test.

Skupina je formirana u ožujku 2022., nekoliko tjedana nakon početka Putinove invazije. Civilni im je lider bivši zastupnik u ruskoj Dumi Ilja Ponomarev koji je svojedobno bio jedini član tamošnjeg parlamenta koji je glasao protiv aneksije Krima. U međuvremenu je u ponedjeljak Legija sloboda Rusiji objavila video u kojem zastava koja predstavlja rusku opoziciju pa i samu legiju vijori iznad Sveučilišta u Moskvi.

No, neki su u međuvremenu stekli povjerenje ukrajinskih časnika. - Pravi ruski čovjek ne uključuje se u ovaj agresivni rat, ne siluje djecu, ne ubija žene i starce. Zato se ne kajem. Radim svoj posao i već sam ih mnogo ubio - rekao je The New York Timesu (NYT) vojnik kojeg zovu Cezar, i koji je već razgovarao s nekoliko međunarodnih publikacija. U strahu od odmazde za svoje obitelji, vojnici ne žele dati puna imena.

- Moj zadatak nije samo obrana ukrajinskog naroda. Ako ostanem živ nakon ove faze i sav je ukrajinski teritorij oslobođen, apsolutno ću se nastaviti boriti, s oružjem u rukama, kako bih zbacio kremaljski režim - rekao je Cezar NYT-u. On sam sebe opisuje kao ruskog nacionalista, ali smatra da je Rusija krenula krivim putem nakon napada na Ukrajinu.

Vjeruje da se ne bori protiv Rusa, već protiv "ubojica koje nemaju nacionalnost". - Sjedim ovdje pred vama, kao primjer ruskog čovjeka, kao primjer čovjeka o kojem su pisali Tolstoj i Dostojevski. Takav sam ja. Ne oni. Oni nisu Rusi - rekao je Cezar novinarima NYT-a. Drugi vojnik, kodnog imena Zaza, tvrdi da se Rusi u ukrajinsku vojsku nisu došli dokazivati.

- Došli smo pomoći Ukrajini da ostvari potpuno povlačenje ruskih snaga s ukrajinskog teritorija te buduću deputinizaciju Rusije - tvrdi Zaza.

Legija sloboda Rusiji na društvenim je mrežama objavila proglas. "Mi smo isti Rusi kao i vi. Izdvajamo se samo po činjenici da ne želimo više opravdavati postupke kriminalaca na vlasti te smo uzeli oružje kako bismo obranili našu i vašu slobodu. No, danas je vrijeme da svi preuzmu odgovornost za svoju budućnost. Vrijeme je da završimo s kremaljskom diktaturom", govori ova grupacija.