VIDEO Legija Sloboda za Rusiju objavila: Nad Moskvom lebde zastave 'slobodne Rusije'

Legija Sloboda za Rusiju – skupina koja je preuzela odgovornost za upad na ruski teritorij u Belgorodu – objavila je u ponedjeljak navečer snimku u kojoj, kako se čini, takozvana zastava slobodne Rusije vijori nad Moskovskim državnim sveučilištem.

U videu incidenta, za koji Legija nije izravno preuzela odgovornost, baloni podižu plavo-bijelu prugastu zastavu iznad glavne zgrade sveučilišta.

"Freedom for Russia Legion" published a video of their flag reportedly flying over Moscow. pic.twitter.com/REyEyTUdWp