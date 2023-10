"Tko je uopće taj Penava? Vukovar nije njegovo leno da određuje tko može u grad"

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava službenim je plakatom grada Vukovara uoči Kolone sjećanja uvrijedio dostojanstvo uspomene na Domovinski rat, drže članovi Udruge Veterani Domovinskog rata antifašisti (VeDRA) koji osuđuju namjerno isticanje slova U na tom plakatu, što se može povezati samo sa simbolom kvislinškog ustaškog pokreta i s NDH.

- Naglašavanje i izdvajanje slova „U“ i „Za dom spremni“, oznake i gesla jedne nacifašističke tvorevine u gradu koji je pretrpio zločine fašističke politike koja se ulaskom u Vukovar predstavila koljačkim pjesmama „biti će mesa…“ skandalozno je, bezumno i nadasve opasno – piše u priopćenju VeDRA-e koje je medijima uputio tajnik udruge dr. Zoran Radman.

- Zašto to radi Penava? Ususret izborima, očito se populistički dodvorava ciljanom biračkom tijelu. Pritom poručuje da u Vukovaru nisu poželjni oni kojima se ne sviđa ustaška vodilja “Za dom spremni”. Čak što više, tu svoju „preporuku“ proširio je na veleposlanike, suce, državne odvjetnike, policajce i novinare. Tko je uopće taj Penava? Ponaša se kao vlasnik Vukovara, kao da je to mjesto, označeno visokim nacionalnim poštivanjem, njegovo leno pa će on određivati tko može a tko ne smije u taj grad. Onih 17 posto građana što su mu, sukladno izbornim pravilima, dali da upravlja gradom, vjerojatno su imali na umu da će se baviti komunalnim pitanjima, vodovodom, urednom kanalizacijom, vrtićima i sl., što je prvenstvena dužnost gradonačelnika, a ne duhovnom arbitražom posjetilaca grada i homeinijevskim „čuvanjem revolucije“ od raznih nepoželjnika koji ne misle kao i on – smatraju u VeDRA-i.

Naglašavaju kako ova Penavina predizborna provokacija dira u dostojanstvo uspomene na obranu zemlje u Domovinskom ratu i nije u duhu Ustava Republike Hrvatske te šteti hrvatskom društvu.

- Želimo naglasiti da je u slobodnoj zemlji s demokratskim uređenjem, u kojoj je pluralizam realnost, važno poštivati prvenstveno Ustav i zakone. Penava je duboko zabludio u manipulaciju osjećajima u jednom emocionalno ranjenom gradu. Nečasno je, nisko i za svaku osudu eksploatirati Domovinski rat i njegove žrtve za izbornu mobilizaciju birača u borbi za vlast! - poručili su iz VeDRA-e.

