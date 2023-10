Majka Jean-Michel Nikoliera traži uklanjanje plakata: 'Moj sin nije glumac ni zvijezda, došao je braniti Vukovar'

Brojne su se reakcije nanizale nakon jučerašnjeg predstavljanja službenog plakata i programa za Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, a više političara osudilo je potez gradonačelnika Ivana Penave, nazivajući potez ''politiziranjem''. Podsjetimo, na službenom plakatu koji je predstavljen po prvi puta piše i HOS, a slovo 'U' istaknuto je među riječima. Postavljena je i fotografija Jean-Michel Nicoliera, ubijenog branitelja koji je sam bio član HOS-a. Ovime je zgrožena i Lyliane Fournier, njegova majka, koja je poručila kako je šokirana.

- Ja sam putem medija vidjela da je gradonačelnik Ivan Penava predstavio plakat na kojemu je Jean-Michel, to me iznenadilo, jer mi se ni Penava niti bilo tko iz Vukovara nije javio niti me upoznao s tim. No, kako ne razumijem hrvatski jezik, nisam shvatila detalje. Sin Paul i naš prijatelj Herve bili su u Zagrebu na sahrani, pa me je nazvao Paul i objasnio kontekst i prenio Penavine izjave. Tada sam se osjećala šokirano - ispričala je Lyliane za Jutarnji list, dodajući kako bi inače odbila dati dozvolu da se fotografija njenog sina koristi na ovaj način.

- Problem je ono što Penava predstavlja na političkoj sceni, s druge strane, Jean-Michel nije ni glumac ni "zvijezda" da završi na plakatu. On je došao braniti Hrvatsku i Vukovar, ali nije bio jedini. Mnogi su poginuli u toj obrani. Penavini motivi su politički, ja ne želim da se ime mojega sina veže uz bilo koju politiku u Hrvatskoj, pa tako ne želim da bude na tom plakatu, već da se s njega ukloni - poručila je.

Inače, Penava je na predstavljanju poručio svima kojima smeta pozdrav Za dom spremni da neka 18. studenog u Vukovar ''ni ne dolaze''. Pojašnjavajući ovu odluku, koja je i prije objave izazvala veliki interes jer je nekoliko članova Odbora za obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine bilo suzdržano, Penava je rekao kako su riječi ovogodišnjeg slogana posljednje riječi Jean-Michel Nicoliera.

Poručio je i kako Vukovar neće biti mjesto gdje će se omalovažavati vrijednosti Domovinskog rata kao ni uloga bilo koje hrvatske ratne postrojbe koja je branila Vukovar, bilo kojeg branitelja ili civila koji se žrtvovao za našu slobodu.

>> VIDEO Plenković: 'Ovo što smo danas vidjeli je odgovornost Penave. On nema pravo privatizirati Vukovar'