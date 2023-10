Penava opet pozvao sve da ne dolaze ako im smeta HOS: 'Hodati Vukovarom bilo bi licemjerno'

Danas je u Vukovaru svečano otkrivena spomen-ploča ''Harrisonovo cvijeće'', postavljena u spomen na Sinišu Glavaševića i sve novinare i izvjestitelje koji su poginuli u Domovinskom ratu. Na otkrivanje je stigao i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je trenutno na udaru javnosti nakon predstavljanja programa i službenog plakata uoči Dana sjećanja na Vukovar i Škabrnju 18. studenog.

Podsjetimo, na objavljenom plakatu po prvi puta se spominje HOS, a slovo 'U' napisano je velikim slovom. Osim toga, preuzeta je fotografija poginulog branitelja Jean-Michel Nicoliera, kao i njegove riječi ''Vukovar i u dobru i u zlu'', što je osudila i njegova majka, tražeći da se taj plakat ukloni. Penava je kasnije ponovno poručio svima da ne dolaze ako im smeta HOS.

- Ne uvjet i i zabrane. Molba svima kojima smetaju postrojbe HOS-a i njihova insignija da zaobiđu Vukovar. To je molba jer smatram licemjernim hodati ulicama ovoga grada, kako sam rekao, gdje imamo ulicu posvećenu dragovoljcima HOS-a, imamo most pripadnika HOS-a, imamo bistu, imamo sliku pripadnika HOS-a u uredu gradonačelnika. Mogu samo poručiti gospodinu Plenkoviću da je žalosno što se skriva iza obitelji. Ali za one koji ne znaju, moram reći da neka zapamte te stvari, da ja nikad ne radim neiskreno i stvari bez podloge - poručio je.

Inače, inicijator postavljanja spomen-ploče inače je Antun Mateš koji je također stigao u Vukovar na otkrivanje. Spomen-ploča je djelo umjetnika Borisa Pokosa, koji je inspiraciju pronašao u filmu „Harrisonovo cvijeće“, francuskoj ratnoj drami iz 2000. godine, čija je radnja smještena u Vukovar 1991. godine.

