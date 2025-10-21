Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 99
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
OGLASILA SE MARTINA DALIĆ

Čelnica Podravke greškom kupila 350 dionica pa shvatila da nije smjela

Martina Dalić
Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Robert Mihaljević/Danica
21.10.2025.
u 11:50

Predsjednica uprave Podravke Martina Dalić kupila je prošli tjedan na burzi paket od 350 dionica kompanije

Transakcija je na Zagrebačkoj burzi obavljena 16. listopada (četvrtak) po cijeni od 155,52 eura, pa je paket ukupno plaćen oko 54.000 eura. Transakcija se dogodila uoči objave kvartalnih poslovnih rezultata. Podravka će nerevidirane brojke za prvih devet mjeseci ove godine objaviti idući tjedan, u četvrtak, 30. listopada, piše Danica.hr. O njima je pak uprava tvrtke raspravljala jučer (ponedjeljak).

Zbog čega je čelnica Podravke dionice kupila baš uoči objave devetomjesečnih rezultata prodaje i dobiti, odnosno moratorija na trgovanje dionicama koji vrijedi za čelne ljude kompanije? “Moja kupnja 350 dionica Podravke na Zagrebačkoj burzi za vrijeme zabrane trgovanja rezultat je nenamjerne pogreške. Odmah po uočavanju propusta obavijestila sam nadležna tijela, odnosno HANFA-u.

Također sam odmah i brokeru zadala nalog da s prvim danom prestanka razdoblja zabrane trgovanja izloži na burzi nalog za prodaju navedenih dionica. U slučaju eventualne pozitivne razlike u cijeni po prodaji dionica, tu ću razliku bez odlaganja darovati u dobrotvorne svrhe. Radi se, ponavljam, o zaista nenamjernom propustu u kojem nije bilo nakane ostvarivanja bilo kakve koristi, što vjerujem potvrđuju i već poduzeti koraci. Ispričavam se zbog propusta i prihvatit ću bez pogovora odluke nadležnih institucija koje o sankcioniranju mog postupka odlučuju u skladu sa zakonom”, odgovorila je danas Martina Dalić za Danicu.hr.

Ključne riječi
Podravka Martina Dalić

Komentara 7

Pogledaj Sve
BE
Belupo25
12:11 21.10.2025.

Fenicia i Nordik, otvorite svoje krmezljive crvene okice, pa se UPITAJTE koliko JE ONO SVOJEVREMENA zamracio zvonimir mrsic, KAO gAZDA podravke I i prije toga Gradonacelnik KC , istaknuti SDPenjara koji ima putra na glavi vise nego jkedna Mljekara mopze proizvoditi!

NO
Nordik
12:03 21.10.2025.

Kada će M. Dalić dati ostavku zbog štete koju je nanjela Hrvatskoj zbog šlamperaja na svinjogojskoj farmi?

FE
Fenicia
11:58 21.10.2025.

To je bio klasični APP, tj. "ako prođe, prođe".

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još