Čelnica Podravke greškom kupila 350 dionica pa shvatila da nije smjela

Transakcija je na Zagrebačkoj burzi obavljena 16. listopada (četvrtak) po cijeni od 155,52 eura, pa je paket ukupno plaćen oko 54.000 eura. Transakcija se dogodila uoči objave kvartalnih poslovnih rezultata. Podravka će nerevidirane brojke za prvih devet mjeseci ove godine objaviti idući tjedan, u četvrtak, 30. listopada, piše Danica.hr. O njima je pak uprava tvrtke raspravljala jučer (ponedjeljak).

Zbog čega je čelnica Podravke dionice kupila baš uoči objave devetomjesečnih rezultata prodaje i dobiti, odnosno moratorija na trgovanje dionicama koji vrijedi za čelne ljude kompanije? “Moja kupnja 350 dionica Podravke na Zagrebačkoj burzi za vrijeme zabrane trgovanja rezultat je nenamjerne pogreške. Odmah po uočavanju propusta obavijestila sam nadležna tijela, odnosno HANFA-u.

Također sam odmah i brokeru zadala nalog da s prvim danom prestanka razdoblja zabrane trgovanja izloži na burzi nalog za prodaju navedenih dionica. U slučaju eventualne pozitivne razlike u cijeni po prodaji dionica, tu ću razliku bez odlaganja darovati u dobrotvorne svrhe. Radi se, ponavljam, o zaista nenamjernom propustu u kojem nije bilo nakane ostvarivanja bilo kakve koristi, što vjerujem potvrđuju i već poduzeti koraci. Ispričavam se zbog propusta i prihvatit ću bez pogovora odluke nadležnih institucija koje o sankcioniranju mog postupka odlučuju u skladu sa zakonom”, odgovorila je danas Martina Dalić za Danicu.hr.