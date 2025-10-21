Naši Portali
ZABRANJENA KUPNJA DIONICA

Martina Dalić kupila dionice Podravke usred zabrane: Hanfa pokreće postupak

Koprivnica: Konferencija "Hrvatska kakvu trebamo, Hrvatska koju hrane naša polja"
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Slavica Cvitanić/Hina
21.10.2025.
u 18:00

"Moja kupnja 350 dionica Podravke na Zagrebačkoj burzi za vrijeme zabrane trgovanja rezultat je nenamjerne pogreške. Odmah po uočavanju propusta obavijestila sam nadležna tijela, odnosno HANFA-u."

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) potvrdila je u utorak da je upoznata sa činjenicom da je predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić kupila dionice te kompanije uoči objave poslovnih rezulata te da će postupiti u skladu sa zakonskim ovlastima, uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja.

"Hanfa kontinuirano nadzire aktivnosti na tržištu kapitala i upoznata je s činjenicom da je gđa Martina Dalić, koja obavlja rukovoditeljske dužnosti u izdavatelju Podravka d.d., trgovala dionicama tog izdavatelja. Hanfine nadzorne ovlasti propisane su Zakonom o tržištu kapitala, odnosno Uredbom o zlouporabi tržišta. U skladu s istima, Hanfa nije ovlaštena komentirati bilo kakva postupanja u tijeku niti u konkretnom niti u drugim takvim slučajevima. Hanfa će postupiti u skladu sa zakonskim ovlastima, uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja", odgovorili su na upit Hine iz te regulatorne agencije.

Podsjetimo, Dalić je kupila je 350 dionica kompanije kojoj je na čelu uoči objave njezinih poslovnih rezultata za prvih devet ovogodišnjih mjeseci, odnosno u vrijeme kad joj je zabranjeno trgovati dionicama te kompanije.  Podravka je, naime, jučer izvijestila putem Zagrebačke burze da je predsjednika Uprave Martina Dalić kupila 16. listopada 350 dionica Podravke po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 155,52 eura za dionicu. To bi značilo da je za njihovo stjecanje platila oko 54,4 tisuće eura. No, prema Zakonu o tržištu kapitala, rukovoditelji trgovačkih društava ne smiju obavljati nikakve transakcije s dionicama 30 dana prije objave financijskog izvještaja. Podravka bi rezultate trebala objaviti prema svom financijskom kalendaru 30. listopada.

"Moja kupnja 350 dionica Podravke na Zagrebačkoj burzi za vrijeme zabrane trgovanja rezultat je nenamjerne pogreške. Odmah po uočavanju propusta obavijestila sam nadležna tijela, odnosno HANFA-u. Također sam odmah i brokeru zadala nalog da s prvim danom prestanka razdoblja zabrane trgovanja izloži na burzi nalog za prodaju navedenih dionica. U slučaju eventualne pozitivne razlike u cijeni po prodaji dionica tu ću razliku bez odlaganja darovati u dobrotvorne svrhe. Radi se o, ponavljam, zaista nenamjernom propustu u kojem nije bilo nakane ostvarivanja bilo kakve koristi, što vjerujem potvrđuju i već poduzeti koraci. Ispričavam se zbog propusta i prihvatit ću bez pogovora odluke nadležnih institucija koje o sankcioniranju mog postupka odlučuju u skladu sa zakonom", poručila je ranije Dalić u svom odgovoru Hini.

Ključne riječi
istraga dionice Podravka Martina Dalić HANFA

