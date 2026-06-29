Nema većih mirovina i razvoja bez mladih, samo dulji radni vijek

Dok se Europa dramatično mijenja zbog demografskih promjena, u Hrvatskoj, koja će prema projekcijama Eurostata za 10 godina imati milijun stanovnika od 65 i više godina, političari i dalje raspiruju besplodne ideološke rasprave, nude populistička rješenja, ne mareći za probleme koji će se sručiti na pleća građana. Umjesto da nude održiva rješenja za mirovinski, zdravstveni, obrazovni i sustav socijalne skrbi te tržište rada, parazitiraju na starim ideološkim temama i obmanjuju građane da će sutra imati pristojne mirovine, zdravstvenu i socijalnu skrb u zemlji čije se stanovništvo ubraja među najstarije narode svijeta i Europe. I koja je u jednom desetljeću zbog iseljavanja izgubila 400 tisuća mladih i obitelji s djecom. A rasta i razvoja ne može biti bez vlastitog (mladog) stanovništva. Svi koji tvrde suprotno (ne)izravno "igraju" na strani onih koji su se stavili u službu profita manjine, odnosno krupnog kapitala (domaćeg i stranog) premda se mnogi među njima izdaju za tzv. humaniste u globaliziranom svijetu. S postojećom dobnom strukturom stanovništva izdaci za mirovine, zdravstvenu i socijalnu skrb rast će dok ne probiju plafon. A onda će uslijediti neželjeno produljivanje radnog vijeka i još veće svođenje mirovina na socijalnu pomoć, što će najviše pogoditi prosječne građane, već iscrpljene radom i borbom za egzistenciju. Izvjesno je i jače oporezivanje imovine.
U Njemačkoj je samo 16% naših državljana u dobi od 65 i više godina, što znači da se u mirovini vraćaju u Hrvatsku, kojoj treba povratak mladih iseljenika
Komentara 2
Teorija je nepotrebna - potrebno je odbiti dijete sa sise - prestati oporezivati rad i početi oporezivati kapital, dobit i imovinu. I to na razini EU.
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