Tisuće odbile priliku da se riješe duga: 'Nisam znao što me čeka'

Fina je od početka ove godine do 27. svibnja građanima uputila više od 115.600 poziva na dostavu očitovanja o provedbi jednostavnog postupka stečaja potrošača, kojim se omogućuje brisanje dugova onima s najmanjim dugovima i najmanjom imovinom. Međutim, zaprimljena su samo 36.792 očitovanja potrošača, od kojih je u samo 10.902 slučaja potrošač suglasan s provedbom tog postupka, piše Glas Slavonije.

Najviše je potrošača koji se uopće nisu očitovali, čime se smatra da su suglasni s provedbom jednostavnog postupka. Od 115.600 onih koji su dobili poziv na dostavu očitovanja njih 80.845, a to su oni koji su izrazili suglasnost i oni koji se uopće nisu očitovali, ispunilo je uvjete za pokretanje postupka pred sudom. Jednostavni postupak stečaja potrošača uveden je 1. siječnja ove godine, s izmjenama Zakona o stečaju potrošača koji je na snagu stupio još 2016.

Među onima koji su se odazvali, ali su uskratili suglasnost je umirovljeni Đakovčanin Nedeljko Bulog, koji se godinama bori s ovrhama.

- Otišao sam u savjetovalište u Osijeku i odbio jer ne znam ništa o tome. Nisam znao što me čeka. Mislio sam - ako prihvatim, sjest će mi na to malo imovine - kaže Bulog i dodaje da je isto učinio i njegov nećak. Da je prihvatio, jer ulazi u skupinu građana s dugom do 20.000 kuna i s pokretnom imovinom ne vrjednijom od 10.000 kuna, dug bi mu bio brisan i pakao ovrha bio bi iza njega.