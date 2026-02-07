Kaos u Milanu dan nakon otvaranja ZOI-ja: Petarde, vodeni topovi i tisuće bijesnih prosvjednika

Tisuće ljudi okupile su se u subotu u Milanu u znak prosvjeda protiv Zimskih olimpijskih igara (ZOI), dan nakon svečanosti otvaranja u sjevernom talijanskom gradu, a manji broj prosvjednika bacao je petarde i sukobljavao se s policijom.

Skupina od oko 100 prosvjednika bacala je petarde, dimne bombe i boce na policiju nakon što se u subotu odvojila od glavnine prosvjednika u Milanu, gradu domaćinu Olimpijskih igara. Policija u opremi za razbijanje demonstracija i sa štitovima odgovorila je vodenim topovima pokušavajući rastjerati skupinu, od kojih su neki nosili kapuljače i šalove kako bi prekrili lica. Red je uspostavljen nakon nekoliko minuta.

Nekoliko izgrednika je uhićeno. Policija je bila u stanju visoke pripravnosti nakon nasilnih sukoba tijekom prosvjeda u Torinu prošlog vikenda u kojima je ozlijeđeno više od 100 policajaca. Reuters javlja da je više od 5000 ljudi izišlo na ulice Milana zbog troškova stanovanja i ekoloških problema.

Prosvjednici su nosili transparente osuđujući niz problema, od korištenja umjetnog snijega i sječe drveća do krize stanovanja u financijskoj i modnoj prijestolnici Italije. "Igre više nisu održive s ekološkog ili društvenog gledišta, njihovo je vrijeme isteklo", rekla je 29-godišnja prosvjednica Francesca Missana za AFP.

Kritičari ZOI-a žale se na utjecaj infrastrukture na krhki planinski okoliš, kao i na široko rasprostranjenu upotrebu umjetnog snijega za koji se intenzivno troši energija i voda. Drugi kažu da je za mnoge Milano postao grad u kojem više ne mogu živjeti zbog rastućih troškova života usred priljeva bogatih novih stanovnika privučenih poreznom shemom.

🚨🇮🇹 MILAN RIGHT NOW: Protest against the Olympics turns violent against the police and the press. Water cannons respond.



If the far left doesn't like your government, they just demonstrate and defy the authorities. Peace never been an option.pic.twitter.com/Lih52NFa9h https://t.co/rprt9dzp2s — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 7, 2026

"Ove Igre promovirane su kao održive i neutralne u pogledu troškova", rekao je Alberto di Monte, jedan od organizatora prosvjeda koji su sazvali sindikati, skupine za stambena prava i aktivisti. No, budući da su ovo jedne od geografski najrasprostranjenijih Igara u povijesti - održavaju se na nekoliko lokacija raštrkanih po talijanskim Alpama - milijarde su potrošene na izgradnju cesta, a ne na zaštitu planina, rekao je di Monte za AFP.

U međuvremenu, Milano se pretvorio u "Disneyland za turiste". Ugostio je niz velikih događaja, ali je zanemario svoje stanovnike, rekao je. "Vratimo grad, oslobodimo planine!" pisalo je na transparentu jednog prosvjednika, dok je na drugom sa slikom kapi vode pisalo: "Olimpijske igre me isušuju."

Prosvjednik Giovanni Gaiani (69) oštro je kritizirao odluku o sječi stotina stabala kako bi se napravila sporna bob staza Milano-Cortina. Također se prosvjedovalo zbog prisutnosti agenata američke imigracijske i carinske službe (ICE) kao dijela osiguranja američkog izaslanstva. "Slobodna planina, manje ICE-a, više ledenjaka", pisalo na jednom od transparenata. Neki prosvjednici nosili su palestinske zastave.