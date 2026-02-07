Ova država dočekana je snažnim zvižducima na otvaranju Zimskih olimpijskih igara: Pogledajte scene

Svečanostima na četiri lokacije, u Milanu, Cortini d'Ampezzo, Predazzu i Livigniju, u petak su službeno otvorene 25. zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026. na kojima će nastupiti 2.891 sportaša iz 92 zemlje svijeta, među kojima i 14 hrvatskih sportaša, a 20 natjecatelja je dobilo mogućnost nastupa u statusu nezavisnih individualaca.

Hrvatski stjegonoše na svečanosti otvaranja bili su brzoklizačica Valentina Aščić i biatlonac Matija Legović. Aščić je hrvatsku trobojnicu nosila u Milanu na stadionu Giuseppe Meazza, a Legović u Cortini d'Ampezzo.

"Bilo je jako lijepo, jako lijepa, živa atmosfera i ovo će mi ostati u velikom sjećanju za cijeli život. Bilo je jedno predivno, predivno iskustvo", izjavio je Legović, jedan od najmlađih članova hrvatske reprezentacije.

Prilikom ulaska na kultni stadion San Siro, delegacija Izraela dočekana je zvižducima, a sličnu reakciju publike doživio je i američki potpredsjednik JD Vance. Podsjetimo, zimske olimpijske igre trajat će do 22. veljače, a natjecanja će se održavati na deset borilišta raspoređenih u tri regije na sjeveru Italije. Zvižduke izraelskoj delegaciji možete pogledati OVDJE.