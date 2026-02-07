Naši Portali
SLUŽBENA CEREMONIJA

Ova država dočekana je snažnim zvižducima na otvaranju Zimskih olimpijskih igara: Pogledajte scene

GIOCHI OLIMPICI - Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Opening Ceremony
Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net
VL
Autor
Stjepan Meleš
07.02.2026.
u 08:40

U petak su službeno otvorene 25. zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026. na kojima će nastupiti 2.891 sportaša iz 92 zemlje svijeta, među kojima i 14 hrvatskih sportaša, a 20 natjecatelja je dobilo mogućnost nastupa u statusu nezavisnih individualaca

Svečanostima na četiri lokacije, u Milanu, Cortini d'Ampezzo, Predazzu i Livigniju, u petak su službeno otvorene 25. zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026. na kojima će nastupiti 2.891 sportaša iz 92 zemlje svijeta, među kojima i 14 hrvatskih sportaša, a 20 natjecatelja je dobilo mogućnost nastupa u statusu nezavisnih individualaca.

Hrvatski stjegonoše na svečanosti otvaranja bili su brzoklizačica Valentina Aščić i biatlonac Matija Legović. Aščić je hrvatsku trobojnicu nosila u Milanu na stadionu Giuseppe Meazza, a Legović u Cortini d'Ampezzo.

"Bilo je jako lijepo, jako lijepa, živa atmosfera i ovo će mi ostati u velikom sjećanju za cijeli život. Bilo je jedno predivno, predivno iskustvo", izjavio je Legović, jedan od najmlađih članova hrvatske reprezentacije.

Prilikom ulaska na kultni stadion San Siro, delegacija Izraela dočekana je zvižducima, a sličnu reakciju publike doživio je i američki potpredsjednik JD Vance. Podsjetimo, zimske olimpijske igre trajat će do 22. veljače, a natjecanja će se održavati na deset borilišta raspoređenih u tri regije na sjeveru Italije. Zvižduke izraelskoj delegaciji možete pogledati OVDJE.

Ključne riječi
ZOI Zimske olimpijske igre ZOI 2026. Izrael

Još iz kategorije

storyeditor/2026-02-05/PXL_XIH_280126_145481670.jpg
DANAS OTVARANJE

Svečano otvaranje Igara prvi put u povijesti na više lokacija, a iza svega stoji čovjek čiji su roditelji iz Splita

Glavna je posebnost ove ceremonije to što se neće održati samo na jednoj lokaciji. Glavna pozornica bit će velebni stadion San Siro u Milanu, dok će se dijelovi svečanosti istodobno održavati i na nekoliko skijališta diljem sjeverne Italije – u sudomaćinu Cortini d'Ampezzo, Livignu u Valtellini te Predazzu u pokrajini Trento, stoga je riječ o prvoj svečanosti otvorenja u povijesti Olimpijskih igara koja će se odvijati na više lokacija.

Zagreb: Premijerno prikazan kratkometražni film Ivice Kostelića "Freedom"
Premium sadržaj
3
Olimpijska priča

Ivica Kostelić: Zaštitari nas nisu pustili kada smo sletjeli u SAD, a mama ih je suznih očiju molila

– Kako su se te Igre odvijale samo pet mjeseci nakon terorističkog napada na New York, kontrole su bile prilično stroge. Kad su nam zaštitari rekli da nas ne mogu pustiti, mama ih je suznih očiju molila govoreći da joj je kći osvojila olimpijsko zlato. No zaštitari su i dalje bili neumoljivi sve dok ljudi koji su bili oko nas nisu rekli policajcima da smo obitelj olimpijske pobjednice i da bi nas trebali pustiti da vidimo kako preuzima medalju.

Učitaj još

