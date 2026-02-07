Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FOTOGRAFIJA IZ DOJ-A

Nova uznemirujuća fotografija: Epstein i društvo sjede dok žena u bikiniju puzi ispod slike gole bebe

Foto: doj
1/7
VL
Autor
Eva Berišić
07.02.2026.
u 22:26

Uz Epsteina za stolom sjede još dvojica muškaraca, obojica usredotočena na prijenosna računala.

Jeffrey Epstein i još dvojica muškaraca ponašaju se kao da je riječ o posve uobičajenom poslovnom sastanku: sjede za stolom, dok im se pod nogama, u uznemirujućoj fotografiji iz najnovije serije dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, nalazi žena u bikiniju.

Identitet žene nije poznat, okrenuta je prema zidu, odjevena u bijeli bikini, smještena ispod stola, dok joj tijelo viri prema prostoriji. Na podu, svega nekoliko centimetara od njezinih bosih stopala, nalaze se narančaste japanke.

Na fotografiji se vidi i jeziv detalj: na zidu visi slika nage bebe položene u sudoper. Prije javne objave dokumentacije, intimni dijelovi tijela žene, kao i djeteta na slici, bili su zacrnjeni, piše New York Post.

Uz Epsteina za stolom sjede još dvojica muškaraca, obojica usredotočena na prijenosna računala. Nije poznato gdje je fotografija snimljena, no Epstein, s naočalama na licu, nosi bijelu majicu i crne trenirke s izvezenim inicijalima “LSJ”, što se, prema svemu sudeći, odnosi na njegov privatni otok Little Saint James, u javnosti zloglasno prozvan i “Pedofilskim otokom”.

Ključne riječi
fotografija skandal Epsteinovi dosjei

Komentara 6

Pogledaj Sve
PO
poluprovokator
23:17 07.02.2026.

Ovakvi moraju bit pod nadzorom a ne na vlasti.

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
22:45 07.02.2026.

Nije mi jasno što je ovo uznemirujuća fotografija?

BL
Bloomberg
22:34 07.02.2026.

@ istokdole, pa ne sekiraj se, toliko, samo prelistaj neke druge novine.Ovi tu se razbacuju negativom jer ona daleko više privlači ljude nego pozitivnost, Nevjerojatno ali tako je.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!