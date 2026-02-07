Nova uznemirujuća fotografija: Epstein i društvo sjede dok žena u bikiniju puzi ispod slike gole bebe

Jeffrey Epstein i još dvojica muškaraca ponašaju se kao da je riječ o posve uobičajenom poslovnom sastanku: sjede za stolom, dok im se pod nogama, u uznemirujućoj fotografiji iz najnovije serije dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, nalazi žena u bikiniju.

Identitet žene nije poznat, okrenuta je prema zidu, odjevena u bijeli bikini, smještena ispod stola, dok joj tijelo viri prema prostoriji. Na podu, svega nekoliko centimetara od njezinih bosih stopala, nalaze se narančaste japanke.

Na fotografiji se vidi i jeziv detalj: na zidu visi slika nage bebe položene u sudoper. Prije javne objave dokumentacije, intimni dijelovi tijela žene, kao i djeteta na slici, bili su zacrnjeni, piše New York Post.

Uz Epsteina za stolom sjede još dvojica muškaraca, obojica usredotočena na prijenosna računala. Nije poznato gdje je fotografija snimljena, no Epstein, s naočalama na licu, nosi bijelu majicu i crne trenirke s izvezenim inicijalima “LSJ”, što se, prema svemu sudeći, odnosi na njegov privatni otok Little Saint James, u javnosti zloglasno prozvan i “Pedofilskim otokom”.