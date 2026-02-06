UŽIVO Počelo je otvaranje Zimskih Olimpijskih igara, evo tko nosi hrvatsku zastavu

Olimpijska priča

Ivica Kostelić: Zaštitari nas nisu pustili kada smo sletjeli u SAD, a mama ih je suznih očiju molila

– Kako su se te Igre odvijale samo pet mjeseci nakon terorističkog napada na New York, kontrole su bile prilično stroge. Kad su nam zaštitari rekli da nas ne mogu pustiti, mama ih je suznih očiju molila govoreći da joj je kći osvojila olimpijsko zlato. No zaštitari su i dalje bili neumoljivi sve dok ljudi koji su bili oko nas nisu rekli policajcima da smo obitelj olimpijske pobjednice i da bi nas trebali pustiti da vidimo kako preuzima medalju.