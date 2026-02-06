Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VL
Autor
vecernji.hr
SPEKTAKL U MILANU

UŽIVO Počelo je otvaranje Zimskih Olimpijskih igara, evo tko nosi hrvatsku zastavu

Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Olympic Torch passes Milan Duomo
Alkis Konstantinidis/REUTERS
06.02.2026. u 19:17
Od 20 sati pratimo svečanu ceremoniju otvaranja Zimskih Olimpijskih igara u Milanu i Cortini

Ključni događaji:

Samo ključni događaji

Ceremonija otvaranja je počela!

TKO NOSI HR ZASTAVU?

Za Hrvatsku će ovo biti deseti nastup na Zimskim olimpijskim igrama, a ostat će zapisan i kao poseban zbog dosad neviđene raspršenosti borilišta. Naše boje branit će ukupno četrnaest sportašica i sportaša u četiri sporta. Zbog koncepta Igara, hrvatska zastava nosit će se na više lokacija. Na glavnoj ceremoniji u Milanu predvodit će nas brzoklizačica Valentina Aščić, dok će u Cortini d’Ampezzo hrvatsku skupinu predvoditi mladi biatlonac Matija Legović. Najjači hrvatski aduti, skijaši Zrinka Ljutić i Filip Zubčić, propustit će svečanost zbog priprema za natjecanja.

NAJAVA

Svijet večeras gleda prema Italiji, gdje će spektakularnom ceremonijom na legendarnom San Siru započeti dvotjedna borba za olimpijska odličja. Pod redateljskom palicom Marca Balicha, majstora velikih sportskih produkcija, Italija će se predstaviti pričom o zajedništvu i harmoniji, što je i središnja tema svečanosti nazvana „Armonia“. U produkciji koja slavi talijansku kreativnost, od Leonarda da Vincija do suvremenog dizajna, sudjelovat će više od 1.300 izvođača i volontera odjevenih u čak 1.400 originalnih kostima, a program će uveličati svjetske i talijanske zvijezde.

Glavna glazbena gošća večeri bit će američka pop diva Mariah Carey, a uz nju će nastupiti i neka od najvećih imena talijanske scene. Na olimpijsku se pozornicu, dvadeset godina nakon Torina, vraća legendarni tenor Andrea Bocelli, a pridružit će mu se i pjevačica Laura Pausini, operna diva Cecilia Bartoli te popularni reper Ghali. Glumački dio ceremonije predvodit će Pierfrancesco Favino i Sabrina Impacciatore, zvijezda globalno popularne serije „Bijeli lotos“, što jamči spoj glamura i talijanskog ponosa.

Nakon putovanja dugog više od dvanaest tisuća kilometara, olimpijski plamen stiže na svoje odredište. Iako se imena posljednjih nositelja čuvaju u tajnosti, talijanski mediji nagađaju da bi čast paljenja plamena mogla pripasti skijaškim ikonama Albertu Tombi i Deborah Compagnoni. Ove će Igre donijeti i povijesni presedan, jer će po prvi put biti upaljena dva olimpijska kotla, jedan u Milanu i drugi istovremeno u Cortini d’Ampezzo.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos otvaranja Zimskih Olimpijskih igara u Milanu i Cortini. Pratit ćemo spektakl otvaranja na San Siru.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-02-05/PXL_XIH_280126_145481670.jpg
DANAS OTVARANJE

Svečano otvaranje Igara prvi put u povijesti na više lokacija, a iza svega stoji čovjek čiji su roditelji iz Splita

Glavna je posebnost ove ceremonije to što se neće održati samo na jednoj lokaciji. Glavna pozornica bit će velebni stadion San Siro u Milanu, dok će se dijelovi svečanosti istodobno održavati i na nekoliko skijališta diljem sjeverne Italije – u sudomaćinu Cortini d'Ampezzo, Livignu u Valtellini te Predazzu u pokrajini Trento, stoga je riječ o prvoj svečanosti otvorenja u povijesti Olimpijskih igara koja će se odvijati na više lokacija.

Zagreb: Premijerno prikazan kratkometražni film Ivice Kostelića "Freedom"
Premium sadržaj
3
Olimpijska priča

Ivica Kostelić: Zaštitari nas nisu pustili kada smo sletjeli u SAD, a mama ih je suznih očiju molila

– Kako su se te Igre odvijale samo pet mjeseci nakon terorističkog napada na New York, kontrole su bile prilično stroge. Kad su nam zaštitari rekli da nas ne mogu pustiti, mama ih je suznih očiju molila govoreći da joj je kći osvojila olimpijsko zlato. No zaštitari su i dalje bili neumoljivi sve dok ljudi koji su bili oko nas nisu rekli policajcima da smo obitelj olimpijske pobjednice i da bi nas trebali pustiti da vidimo kako preuzima medalju.

Učitaj još