UŽIVO Počelo je otvaranje Zimskih Olimpijskih igara, evo tko nosi hrvatsku zastavu

Ključni događaji:
Ceremonija otvaranja je počela!
Za Hrvatsku će ovo biti deseti nastup na Zimskim olimpijskim igrama, a ostat će zapisan i kao poseban zbog dosad neviđene raspršenosti borilišta. Naše boje branit će ukupno četrnaest sportašica i sportaša u četiri sporta. Zbog koncepta Igara, hrvatska zastava nosit će se na više lokacija. Na glavnoj ceremoniji u Milanu predvodit će nas brzoklizačica Valentina Aščić, dok će u Cortini d’Ampezzo hrvatsku skupinu predvoditi mladi biatlonac Matija Legović. Najjači hrvatski aduti, skijaši Zrinka Ljutić i Filip Zubčić, propustit će svečanost zbog priprema za natjecanja.
Svijet večeras gleda prema Italiji, gdje će spektakularnom ceremonijom na legendarnom San Siru započeti dvotjedna borba za olimpijska odličja. Pod redateljskom palicom Marca Balicha, majstora velikih sportskih produkcija, Italija će se predstaviti pričom o zajedništvu i harmoniji, što je i središnja tema svečanosti nazvana „Armonia“. U produkciji koja slavi talijansku kreativnost, od Leonarda da Vincija do suvremenog dizajna, sudjelovat će više od 1.300 izvođača i volontera odjevenih u čak 1.400 originalnih kostima, a program će uveličati svjetske i talijanske zvijezde.
Glavna glazbena gošća večeri bit će američka pop diva Mariah Carey, a uz nju će nastupiti i neka od najvećih imena talijanske scene. Na olimpijsku se pozornicu, dvadeset godina nakon Torina, vraća legendarni tenor Andrea Bocelli, a pridružit će mu se i pjevačica Laura Pausini, operna diva Cecilia Bartoli te popularni reper Ghali. Glumački dio ceremonije predvodit će Pierfrancesco Favino i Sabrina Impacciatore, zvijezda globalno popularne serije „Bijeli lotos“, što jamči spoj glamura i talijanskog ponosa.
Nakon putovanja dugog više od dvanaest tisuća kilometara, olimpijski plamen stiže na svoje odredište. Iako se imena posljednjih nositelja čuvaju u tajnosti, talijanski mediji nagađaju da bi čast paljenja plamena mogla pripasti skijaškim ikonama Albertu Tombi i Deborah Compagnoni. Ove će Igre donijeti i povijesni presedan, jer će po prvi put biti upaljena dva olimpijska kotla, jedan u Milanu i drugi istovremeno u Cortini d’Ampezzo.
Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos otvaranja Zimskih Olimpijskih igara u Milanu i Cortini. Pratit ćemo spektakl otvaranja na San Siru.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
FOTO Znate li da kroz Hrvatsku protječe najhladnija rijeka na svijetu, evo o kojoj je riječ
Nižu se reakcije na prizore iz Milijunaša, mnogi to ne primjećuju: 'Produkcija im daje bedževe da to prekriju'
Orbanov vjerni saveznik uzdrmao Mađare, pljušte reakcije: 'On je izdajnik'
Želite prijaviti greške?
Hrabra Hrvatska pružila odličan otpor malonogometnoj velesili i pokazala da pripada europskom vrhu
Musk na ispitivanju zbog propagiranja krajnje desnice i pedofilije na X-u
Kreće nova era nuklearnog naoružavanja: Dvije najveće sile bez ikakvog ograničenja
Lani se vratilo od 15 do 20 tisuća naših ljudi, fokus nam je na povratku iseljenika
Još iz kategorije
Skijaš šokirao porukom u snijegu: Urinirao 'j***š ICE' zbog ubojstva američkih državljana
Britanski skijaš Gus Kenworthy pokrenuo je žestok napad na američke imigracijske službenike, tvrdeći da je samo nekoliko dana prije natjecanja na Igrama urinom u snijeg ispisao riječi "j***š ICE". Fotografiju je objavio na svom Instagramu, pozivajući milijune pratitelja na prosvjed protiv kontroverzne agencije.
Legendarni Snoop Dogg oduševio publiku na ZOI, pogledajte kako igra curling
Poznati reper Snoop Dogg ponovno je pokazao svoju ljubav prema sportu na neočekivan način. Pojavio se na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji gdje ne samo da je bodrio američki tim, već se i sam primio metle i okušao u curlingu
'Potrgana' Lindsey Vonn odradila trening spusta na ZOI, svi su ostali u čudu
Vonn na Igrama u Milanu i Cortini nastupa sa velikom protezom na koljenu. Na današnjem treningu je imala 11. vrijeme s 1,39 sekundi zaostatka za sunarodnjakinjom Jacqueline Wiles (1:38.94), koja je bila najbrža
Svečano otvaranje Igara prvi put u povijesti na više lokacija, a iza svega stoji čovjek čiji su roditelji iz Splita
Glavna je posebnost ove ceremonije to što se neće održati samo na jednoj lokaciji. Glavna pozornica bit će velebni stadion San Siro u Milanu, dok će se dijelovi svečanosti istodobno održavati i na nekoliko skijališta diljem sjeverne Italije – u sudomaćinu Cortini d'Ampezzo, Livignu u Valtellini te Predazzu u pokrajini Trento, stoga je riječ o prvoj svečanosti otvorenja u povijesti Olimpijskih igara koja će se odvijati na više lokacija.
Ivica Kostelić: Zaštitari nas nisu pustili kada smo sletjeli u SAD, a mama ih je suznih očiju molila
– Kako su se te Igre odvijale samo pet mjeseci nakon terorističkog napada na New York, kontrole su bile prilično stroge. Kad su nam zaštitari rekli da nas ne mogu pustiti, mama ih je suznih očiju molila govoreći da joj je kći osvojila olimpijsko zlato. No zaštitari su i dalje bili neumoljivi sve dok ljudi koji su bili oko nas nisu rekli policajcima da smo obitelj olimpijske pobjednice i da bi nas trebali pustiti da vidimo kako preuzima medalju.
'A sada – Hrvatska! Donedavno je bila dio Jugoslavije, a Hrvati nose simbole dragovoljaca'
Iako su delegacije u Albertvilleu dobile upute da se ne maše zastavama, već da ih se samo čvrsto drži u zraku, naš Tomislav Čižmešija nije odolio kad je spiker na stadionu pozvao gledatelje da pljeskom pozdrave premijerni nastup Hrvatske. Kasnije je Franci Petek, skijaš skakač i geograf iz Jesenica, bio još vatreniji, mašući slovenskom zastavom kao barjaktar na svadbi!
Tko su Hrvatica i Hrvat koji će nositi našu zastavu? 'Sada me tek panika hvata'
Valentina, kojoj će ovo biti drugi nastup na Igrama, nakon debija u Pekingu 2022., hrvatsku zastavu će nositi na velebnom milanskom stadionu Giuseppe Meazza, gdje će biti održana glavna svečanost
Svi skijaši skakači će na Olimpijadi morati nositi mikročipove na penisu
Nakon niza kontroverzi koje su poljuljale vjerodostojnost discipline, Međunarodna skijaška i snowboard federacija (FIS) odlučila je povući dosad najradikalnije poteze u borbi protiv varanja – fokusirajući se ondje gdje to nitko nije očekivao: na međunožje
Procurila novčana vrijednost zlatne medalje na Olimpijskim igrama. Nikada nije bila veća
Zahvaljujući rekordnom skoku cijena plemenitih metala na svjetskim tržištima, medalje koje će sportaši osvajati na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini najskuplje su u povijesti. Vrijednost zlatnog odličja gotovo se utrostručila u odnosu na prošle Igre
Jedan klik na daljinskom krije tajnu: Ovako će izgledati prijenos događaja kojeg će pratiti cijeli svijet
Jednostavan čin paljenja televizora za praćenje Zimskih olimpijskih igara u Milano-Cortini skriva herkuleski produkcijski napor. Novinari su dobili uvid u to kako se, pod palicom Warner Bros Discoveryja, sprema prijenos događaja koji će pratiti cijeli svijet, a koji donosi revoluciju u načinu na koji gledamo sport