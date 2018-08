'Thompson treba dobiti sve moguće kazne. Nisi pjevao u Areni, bogami niti nećeš!'

Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić osudio je izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je povodom obilježavanja Dana pobjede usporedio Hrvatsku s Hitlerovom Njemačkom.

- Čuli smo neki dan Vučićeve potpuno neprihvatljive izjave, a donedavno je šetao po mostu i nosio cvijeće njoj (Kolindi Grabar Kitarović). Potpuno populističko ponašanje, s obje strane da se razumijemo. Kad predsjednica ode u Bruxelles onda je za antifašizam, svi njezini su bili u partizanima, a kad ode drugdje onda je "Za dom spremni" stari hrvatski pozdrav. To prigodničarstvo u politici je po mojem mišljenju ono što tjera ljude van iz Hrvatske - rekao je Jakovčić u razgovoru za televiziju N1.

Marko Perković Thompson je na Dan pobjede na koncertu u Glini koristio taj sporni pozdrav. Kako to regulirati?

- Isto ono što je napravila Njemačka - jednostavno donijeti zakone koji zabranjuju sve što ima veze s ustaštvom. Ako želimo imati sretnu državu, neka Thompson i pojedinci budu nesretni, mi s ustaštvom moramo raščistiti stvari. Veliko je zlo to što radi Thompson, što ljudi svjesno manipuliraju. Razumijem da Thompson želi zaraditi lovu, ali to je sramotno - rekao je Jakovčić, dodajući da je skandalozno da Thompson nije zaradio nijednu prijavu za koncert u Glini.

- To je pokazatelj da pravna država ne funkcionira. On treba dobiti sve moguće kazne jer on to namjerno radi. Oni žele mlade pretvoriti u neke neoustaše i to je opasnost za naše društvo. Thompsonu mogu samo poručiti: nisi pjevao u Areni, bogami niti nećeš pjevati - rekao je Jakovčić.