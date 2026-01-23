Musk se neočekivano pojavio u Davosu pa ponudio radikalnu viziju svijeta

Dok su brige oko političkih partnerstava i gospodarskih podjela dominirale debatama Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu, najbogatiji čovjek na svijetu iznio je vjerojatno najradikalnije obećanje koje su svjetski gospodarski lideri čuli ovaj tjedan. Ne srljamo u ponor, nego u doba obilja, smatra Elon Musk. Iako je godinama kritizirao Svjetski gospodarski forum te ga nazvao i dosadnim, ove se godine neočekivano pojavio u velikoj dvorani kongresnog centra.

U razgovoru s Larryjem Finkom, šefom BlackRocka, Musk je budućnost opisao kao vrlo svijetlu i pozitivnu. Naime, on već 2027. godine želi humanoidne robote prodavati privatnim osobama. "Tko ne bi želio robota koji čuva djecu, hrani kućnog ljubimca ili brine o starijim roditeljima?" upitao je. Prema njegovoj viziji, kada humanoidni roboti preuzmu posao, produktivnost će eksplodirati do te mjere da će robe i usluga biti u izobilju za svakog čovjeka. Budući da je gospodarska snaga proizvod broja radne snage i njihove produktivnosti, svjetski bruto domaći proizvod snažno će se proširiti. "Živimo u najzanimljivijem vremenu u povijesti“, ustvrdio je Musk, prenosi Welt.

Takva budućnost za njega nije daleka utopija, nego opipljiva stvarnost. No njegove prognoze idu još i dalje. "2030. umjetna inteligencija bit će pametnija od cijelog čovječanstva zajedno", smatra. Unatoč optimizmu, osvrnuo se i na neke potencijalne poteškoće.

Primjerice, dok proizvodnja čipova za umjetnu inteligenciju raste eksponencijalno, proizvodnja električne energije raste tri do četiri posto godišnje. "Uskoro ćemo proizvoditi više čipova nego što ih možemo opskrbiti strujom – možda već ove godine“, upozorio je te naveo kako rješenje vidi u masovnoj ekspanziji solarne energije. Kako je izračunao, površina od 160 puta 160 kilometara solarnih panela bila bi dovoljna za opskrbu SAD-a električnom energijom.