OPISAO BUDUĆNOST

Musk se neočekivano pojavio u Davosu pa ponudio radikalnu viziju svijeta

Autor
Dora Taslak
23.01.2026.
u 07:51

Prema njegovoj viziji, kada humanoidni roboti preuzmu posao, produktivnost će eksplodirati do te mjere da će robe i usluga biti u izobilju za svakog čovjeka

Dok su brige oko političkih partnerstava i gospodarskih podjela dominirale debatama Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu, najbogatiji čovjek na svijetu iznio je vjerojatno najradikalnije obećanje koje su svjetski gospodarski lideri čuli ovaj tjedan. Ne srljamo u ponor, nego u doba obilja, smatra Elon Musk. Iako je godinama kritizirao Svjetski gospodarski forum te ga nazvao i dosadnim, ove se godine neočekivano pojavio u velikoj dvorani kongresnog centra. 

U razgovoru s Larryjem Finkom, šefom BlackRocka, Musk je budućnost opisao kao vrlo svijetlu i pozitivnu. Naime, on već 2027. godine želi humanoidne robote prodavati privatnim osobama. "Tko ne bi želio robota koji čuva djecu, hrani kućnog ljubimca ili brine o starijim roditeljima?" upitao je. Prema njegovoj viziji, kada humanoidni roboti preuzmu posao, produktivnost će eksplodirati do te mjere da će robe i usluga biti u izobilju za svakog čovjeka. Budući da je gospodarska snaga proizvod broja radne snage i njihove produktivnosti, svjetski bruto domaći proizvod snažno će se proširiti. "Živimo u najzanimljivijem vremenu u povijesti“, ustvrdio je Musk, prenosi Welt

Takva budućnost za njega nije daleka utopija, nego opipljiva stvarnost. No njegove prognoze idu još i dalje. "2030. umjetna inteligencija bit će pametnija od cijelog čovječanstva zajedno", smatra. Unatoč optimizmu, osvrnuo se i na neke potencijalne poteškoće.

Primjerice, dok proizvodnja čipova za umjetnu inteligenciju raste eksponencijalno, proizvodnja električne energije raste tri do četiri posto godišnje. "Uskoro ćemo proizvoditi više čipova nego što ih možemo opskrbiti strujom – možda već ove godine“, upozorio je te naveo kako rješenje vidi u masovnoj ekspanziji solarne energije. Kako je izračunao, površina od 160 puta 160 kilometara solarnih panela bila bi dovoljna za opskrbu SAD-a električnom energijom.
umjetna inteligencija Davos Elon Musk

MA
majeltomoguce
09:07 23.01.2026.

Musk je genije, ali je već puno puta dokazao da nema pojam o vremenu! Što predviđa je moguće, ali puno godina kasnije od njegovih vizija.

AL
alojzvodic
08:52 23.01.2026.

Hedonizmom smo došli do točke početka svjetskog rata. Dobra strana robota je što zna kada treba šutjeti, a loša strana nedostatak rezervnih dijelova iz Ukrajine, kao i što je sve moguće napraviti sa zrakoplovima koje niste sami proizveli.

FR
franc251
08:48 23.01.2026.

Hm da. Kad humanoidni roboti krenu radit porast će produktivnost. Samo što s viškom ljudi koji više neće imat posla i svrhe?

