Ne tako davno svijet je bio pogonjen fosilnim gorivima – od ugljena do nafte – i financijskim derivatima. Danas su temelji kapitalističke moći rijetki metali. Nekad su najbogatiji među nama bili industrijalci i bankari, danas su najveći svjetski milijarderi predvodnici digitalne revolucije. Dok su se na bazi nafte, čelika, željeznice, bankarstva i industrijalizacije uzdizale mnoge moćne dinastije 20. stoljeća, današnju kapitalističku elitu čini nekolicina nedodirljivih. Bogatstvo obitelji Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt, Ford, Morgan ili Rothschild u odnosu na tadašnji svjetski BDP bilo je veće nego bogatstvo današnjih milijardera. Međutim, bilo ih je znatno više nego danas, a milijarde su se svele na svega nekoliko mogula. O utjecaju na društvene, političke i ekonomske globalne tokove kakav danas imaju tehnološki giganti, milijarderi 20. stoljeća mogli su samo sanjati.
Kako je šačica milijardera preuzela svijet?
Suvremena digitalna tehnologija postala je prijetnja temeljima demokratskih društava. Sve je očitije da od pojave komunističke ideologije krajem 19. stoljeća, i nešto kasnije fašizma i nacizma, demokracija nije imala tako moćnog neprijatelja
