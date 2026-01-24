Naši Portali
Digitalni bogovi i sirotinja

Kako je šačica milijardera preuzela svijet?

VL
Autor
Mislav Šimatović
24.01.2026.
u 21:00

Suvremena digitalna tehnologija postala je prijetnja temeljima demokratskih društava. Sve je očitije da od pojave komunističke ideologije krajem 19. stoljeća, i nešto kasnije fašizma i nacizma, demokracija nije imala tako moćnog neprijatelja

Ne tako davno svijet je bio pogonjen fosilnim gorivima – od ugljena do nafte – i financijskim derivatima. Danas su temelji kapitalističke moći rijetki metali. Nekad su najbogatiji među nama bili industrijalci i bankari, danas su najveći svjetski milijarderi predvodnici digitalne revolucije. Dok su se na bazi nafte, čelika, željeznice, bankarstva i industrijalizacije uzdizale mnoge moćne dinastije 20. stoljeća, današnju kapitalističku elitu čini nekolicina nedodirljivih. Bogatstvo obitelji Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt, Ford, Morgan ili Rothschild u odnosu na tadašnji svjetski BDP bilo je veće nego bogatstvo današnjih milijardera. Međutim, bilo ih je znatno više nego danas, a milijarde su se svele na svega nekoliko mogula. O utjecaju na društvene, političke i ekonomske globalne tokove kakav danas imaju tehnološki giganti, milijarderi 20. stoljeća mogli su samo sanjati.

Ključne riječi
Larry Ellison Elon Musk Mark Zuckerberg Jeff Bezos

