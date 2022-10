Šestero mrtvih u Italiji: Minibus ostao zgnječen ispod kamiona

Šestero ljudi poginulo je u petak u prometnoj nesreći na autocesti u sjevernoj Italiji.

Sudar minibusa i kamiona dogodio se u petak poslijepodne u regiji Veneto, objavili su vatrogasci na Twitteru.

#7ottobre #A4 Intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 15:45 per un #incidente in autostrada all’altezza di #SanDonadiPiave (VE), tra un mezzo pesante e un piccolo pullman: 6 le persone decedute, una ferita gravemente. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area pic.twitter.com/z7XLkCO0wI