Teška prometna nesreća nedaleko Zagreba: Jedna osoba poginula

Teška prometna nesreća dogodila se 20 minuta iza ponoći. "Danas 7. rujna oko 0:20 sati u Gornjoj Bistri, u Bistranskoj ulici, dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil sletio s kolnika", javlja zagrebačka policija.

U prometnoj nesreći jedna osoba je smrtno stradala. U tijeku je očevid.