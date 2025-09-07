Naši Portali
OČEVID U TIJEKU

Teška prometna nesreća nedaleko Zagreba: Jedna osoba poginula

Najnovija vijest
VL
Autor
Vecernji.hr
07.09.2025.
u 08:03

U prometnoj nesreći jedna osoba je smrtno stradala. U tijeku je očevid.

Teška prometna nesreća dogodila se 20 minuta iza ponoći. "Danas 7. rujna oko 0:20 sati u Gornjoj Bistri, u Bistranskoj ulici, dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil sletio s kolnika", javlja zagrebačka policija.

U prometnoj nesreći jedna osoba je smrtno stradala. U tijeku je očevid.

