Teška prometna nesreća nedaleko Zagreba: Jedna osoba poginula

Teška prometna nesreća dogodila se 20 minuta iza ponoći. "Danas 7. rujna oko 0:20 sati u Gornjoj Bistri, u Bistranskoj ulici, dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil sletio s kolnika", javlja zagrebačka policija.
U prometnoj nesreći jedna osoba je smrtno stradala. U tijeku je očevid.
robert kurbaša
FOTO Sjećate se njega? Nekadašnji miljenik Hrvatica prošetao je zagrebačkom špicom u najslađem društvu
BJELOVARSKI SAJAM
FOTO Bik 'monstrum', traktor koji košta kao bolji stan u Zagrebu, i astronomske cijene: Evo prizora s najpoznatijeg sajma u Hrvatskoj
Video sadržaj
Legenda u Fan Zoni
VIDEO Stipe Miočić otkrio svoj tajni okršaj s Mirkom Filipovićem: 'On je zvijer! Srušio me preko rukavice'
Imamo favorite