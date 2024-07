Termin prijemnog za Medicinski fakultet odgovara Zagrepčanima, ali kako da na njega stignu maturanti iz ostalih gradova?

Bez obzira na rezultate državne mature koji se tek iščekuju, mnogi fakulteti, među njima i Medicinski fakultet u Zagrebu, već godinama provode i dodatne prijemne ispite kako bi tako pri upisu znali selektirati kandidate. Takav ispit ovogodišnje maturante očekuje sutra u 8.45 sati u zagrebačkoj XV. gimnaziji (MIOC), pri čemu svi oni koji su prijavili dolazak moraju pred zgradu gimnazije stići najkasnije u 8. 15 sati.

- Pristupnici trebaju doći najkasnije u 8.15 sati, kad će započeti prozivka za ulaz u zgradu škole. Pristupnici sa sobom moraju imati važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.U 8.45 sati počinje prijemni ispita nakon čega nije više moguće pristupiti ispitu. Dozvoljena je upotreba kalkulatora s tehničkim karakteristikama definiranim za pristupanje ispitima državne mature. Kalkulator ne smije imati poklopac. Pristupnici smiju imati jednu bocu s vodom, ali bez naljepnice.Ispit traje do 12 sati i nije moguće izaći prije kraja - stoji u obavijesti koju je na svoje internet stranice objavio Medicinski fakultet u utorak 2. srpnja. I dok se svima na fakultetu činilo da su obavijest objavili na vrijeme među pristupnicima koji nisu Zagrepčani, već dolaze iz drugih gradova, zavladala je panika. Naime ukoliko nemaju rodbinu koja im može dan ranije osigurati smještaj, moraju ili dobro zavući ruku u džep kako bi si platili noćenje u Zagrebu, ili krenuti noćnim busevima i vlakovima pa satima na cesti čekati početak prijamnog i na njemu u tri sata koliko se ispit piše iskazati punu koncentraciju i znanje kako bi se izborili za upisno mjesto.

- Ja imam rodbinu kod koje mogu prespavati u Zagrebu ali nije sa svima tako. Moja kolegica planirala je busom u šest krenuti za Zagreb ali taj autobus u Zagreb stiže prekasno odnosno u 10.30 sati i sada se mora snalaziti - poručuje jedna od maturantica iz Slavonije ( podaci poznati redakciji) koja se priprema za prijemni ispit. Na samom prijamnom ispitu maturanti pišu kemiju, fiziku i biologiju, kažu znaju da se svake godine piše prijemni ispit ali istovremeno poručuju: "zašto se baš nitko do sada nije dosjetio da na taj ispit izlaze i oni koji ne žive i nemaju nikoga u glavnom gradu pa da se njegov početak barem pomakne za dva sata kako bi svi imali vremena doći prateći sve raspoložive prometne linije prema Zagrebu?"

Naime svi oni koji izlaze na prijemni ispit za medicinski fakultet isti su morali platiti - 75 eura, oni koji moraju putovati iz drugih gradova tome trošku moraju pribrojati i karte za prijevoz koje dođi i do 20 eura, a kada tome pribroje i eventualni trošak za smještaj već dolaze do iznosa koji je za mnogu djecu jednostavno previsok. A rješenja ima i to nekoliko - jeftinih, jednostavnih samo i akademskoj zajednici i politici treba biti stalo. Tako fakultet barem za sljedeću generaciju pristupnika može odgoditi prijemni na recimo 10 sati ujutro ili se lokalna zajednica, gradovi i općine, sada kad su im ulaganja u obrazovne projekte i ustanove minimalna jer su financirana EU, ipak može dovoljno zainteresirati pa za svoje maturante osigurati siguran prijevoz do Zagreba s kojim bi stigli na prijemne ispite čak i ako im pritom naplati kartu za tu vožnju. Bio bi to iskorak značajno veći od populizma kojem redovito pribjegnu kada moraju uvjeriti birače da su baš oni zaslužili nove mandate u svojim sredinama, iako će za par godina itekako trebati baš te maturante koji su morali smišljati kako da stignu do metropole.