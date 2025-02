Teretni se vlak iznenada pokrenuo, počeo je juriti nizbrdicom, a par trenutaka kasnije dogodila se tragedija kakvu Dalmacija nije pamtila

Tog jutra, 16. veljače 1966., teretni vlak koji je krenuo iz Splita ušao je na postaju Sadine, a odmah potom javljeno je u Kaštel Stari da se putničko-teretna kompozicija može pustiti prema Sadinama. No, lokomotiva teretnog vlaka bila je u kvaru, a dok je strojovođa pokušavao objasniti otpravniku vlakova da zbog toga ne može nastaviti vožnju, stvari su doslovno krenule nizbrdo. Kompozicija teretnoga vlaka, u kojoj je bilo 18 vagona natovarenih ugljenom, stajala je na pruzi nagiba 25 promila te se počela lagano kretati unatrag, a potom naglo ubrzavati. Sve se to odvijalo pred očima strojovođe koji je u alarmantnoj situaciji reagirao brzo te je uspio uskočiti u lokomotivu, no teretni vlak, koji je na nizbrdici sve više ubrzavao, nije uspio zaustaviti.

U 8 i 20 sati, u blizini Kaštel Starog, teretni se vlak pri brzini od 75 kilometara na sat sudario s putničko teretnim vlakom, u kom je bilo 60 putnika. Prizori na mjestu tragedije, bili su stravični. Svuda uokolo razletjeli su se komadi željeza i drveta, a u čeličnim olupinama vlakova ostali su zarobljeni putnici koji su spas čekali satima. Ekipe iz Splita, Trogira, Kaštela i Divulja prve su stigle na mjesto teške nesreće, a u pomoć stradalima priskočili su i brojni građani Splita i Kaštela. Kako bi došli do preživjelih i do tijela poginulih, spasioci su aparatima rezali limove, a sjekirama su uklanjali ostatke drvenih klupa iz vagona.

Punih sedam sati trebalo je spasilačkim timovima da se probiju kroz gomile željeza i drveta te dođu do Katice Boban, mlade liječnice koja je iz smrskanog vagona izvučena tek u 15 i 30 sati nakon čega je otpremljena u splitsku bolnicu. U sudaru je uništeno svih 18 vagona teretnog vlaka, a u putničko-teretnom vlaku bila su smrskana dva putnička vagona, službeni vagon i još nekoliko teretnih vagona, koji su bili natovareni sumporom i salitrom. Do 17 sati iz olupina je bilo izvučeno 19 tijela poginulih, no taj se broj u konačnici popeo na 29. U stravičnoj željezničkoj nesreći šest je osoba zadobilo po život opasne ozlijede, a 18 ih je bilo teško ozlijeđeno.

Stanovnici grada podno Marjana i tada su pokazali humanost, oko 200 ih je odmah dalo krv, a još nekoliko stotina Splićana ostalo je dežurati ispred bolnice čitavu noć, za slučaj da za ozlijeđene u nesreći zatrebaju dodatne količine krvi. Raščišćavanje pruge trajalo je do 5 sati ujutro. Nakon željezničke nesreće kakvu Dalmacija do tada nije pamtila, protiv strojovođe, njegovog pomoćnika i kočničara te obojice otpravnika vlakova bio je pokrenut kazneni postupak te im je bio određen pritvor.

