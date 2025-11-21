Sabor imenovao Tatjanu Katkić Stanić novom pravobraniteljicom za djecu

Pravobraniteljicom za djecu za narednih osam godina Sabor je imenovao Tatjanu Katkić Stanić. Na toj dužnosti ona će zamijeniti Helencu Pirnat Dragičević, koja nije uspjela izboriti drugi mandat, iako je u tajnom glasovanju za nju glasalo respektabilnih 40 zastupnika.

Ime Tatjane Katkić Stanić zaokružilo je njih 75, jedan manje od minimalne saborske većine, koja je kroz proceduru izbora nove pravobraniteljice kroz proteklih nekoliko tjedana javnost počastila rijetko zanimljivim igrokazom, povremeno na rubu farse.

Da će doći do promjene na ovoj funkciji jasno je već mjesecima, otkako su iz Domovinskog pokreta (DP) počele stizati neslužbene informacije kako će Helenca Pirnat Dragičević morati otići. Dosadašnjoj pravobraniteljici DP je, kao i ostatak desnice, zamjerao stavove vezane uz Dane kruha i na HOS-ove ambleme među školskom djecom u Vukovaru te reakcije na izloženost djece neprimjerenim sadržajima tijekom zagrebačke Parade ponosa. O tome su obavijestili i starijeg koalicijskog partnera, HDZ, u kojem nisu radili probleme oko DP-ova zahtjeva.

Propisana procedura za izbor pravobranitelja za djecu propisuje, međutim, da osobu na ovu dužnost Sabor bira na prijedlog matičnog Odbora za obitelj, mlade i sport, a taj se Odbor sastao sredinom listopada i tajnim glasanjem utvrdio listu od tri imena koja su poslali na odluku plenumu. Među tim imenima, najviše glasova dobila je Helena Pirnat Dragičević. Uz nju, Saboru su predložena i imena izabrane Katkić Stanić i Marine Katinić Pleić, koje su dobile pok sedam glasova. Tri glasa dobila je Alma-Marija Rovis Brandić, dok su preostale tri kandidatkinje ostale bez potpore.

Devet dana kasnije je, međutim, predsjednica Odbora Vesna Vučemilović morala sazvati novu sjednicu na istu temu, jer je to od nje zatražilo pet HDZ-ovih članova. Opet na zahtjev HDZ-a, i uz protivljenje oporbe koja je napustila sjednicu, odluka o listi s tri kandidatkinje tada je poništena uz obrazloženje da su saborske službe prekršile poslovnik kada su na listić otisnule uputu da zastupnici moraju zaokružiti najmanje dva imena. Uz slabo uvjerljivo obrazloženje da je zastupnike to moglo dovesti u zabludu, donesena je nova odluka da se plenumu na izbor proslijede imena svih osam kandidatkinja.

Da je ovaj potez bio proceduralno sumnjiv oporba je upozorila i na plenarnoj raspravi u četvrtak, na što im je Ante Sanader ponudio novo obrazloženje, tvrdeći da su HDZ-ovci ponovno glasanje na matičnom odboru zatražili jer su im se u međuvremenu javili brojni mladi prosvjedujući zbog manjka demokratičnosti. "Imali smo izuzetan pritisak vrlo uznemirenih mladih ljudi, koji su nas zvali jer su pratili prijenos sjednice Odbora i bili su razočarani kada su izabrane samo tri kandidatkinje. Oni žele da bude što veća demokracija, mladi su molili da stavimo svih osam", rekao je Sanader.

Ovo osebujno obrazloženje inače bi otkrilo priličan problem u proceduri izbora pravobraniteljice, budući da nezadovoljstvo pojedinih građana teško može biti razlog da se poništi glas koji su za neki akt već dali zastupnici, no činjenice govore da ono što je Sanader rekao ne može biti istina iz jednostavnog razloga – sjednica Odbora na koju se mladež navodno žalila nije se prenosila niti je objavljena njezina snimka. Na saborskim stranicama nije čak ni objavljeno da se ta sjednica uopće dogodila, što znači da nakon nje definitivno nije moglo biti pritužbi o kojim a Sanader govori.

Jednako uvjerljivo izgledala je pritom i presica DP-a na kojoj se Ivan Penava pohvalio kako su uspjeli maknuti omraženu Helencu Pirnat Dragičević. Neslužbene informacije s ovotjednog koalicijskog sastanka govore, naime, kako se tamo kao prijedlog DP-a razmatralo imenovanje Alme-Marije Rovis Brandić. DP je, međutim, u međuvremenu iz nekog razloga odustao od njezina imenovanja, a pravobraniteljicom je imenovana bliska suradnica ministra socijale Marina Miletića, koja teško da je bila ičiji osim HDZ-ov izbor.