Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVA PRAVOBRANITELJICA

Sabor imenovao Tatjanu Katkić Stanić novom pravobraniteljicom za djecu

Delegacija UNICEF Europsle komisije posjetila je Trnovec
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Autor
Iva Boban Valečić
21.11.2025.
u 16:35

DP je, međutim, u međuvremenu iz nekog razloga odustao od njezina imenovanja, a pravobraniteljicom je imenovana bliska suradnica ministra socijale Marina Miletića, koja teško da je bila ičiji osim HDZ-ov izbor.

Pravobraniteljicom za djecu za narednih osam godina Sabor je imenovao Tatjanu Katkić Stanić. Na toj dužnosti ona će zamijeniti Helencu Pirnat Dragičević, koja nije uspjela izboriti drugi mandat, iako je u tajnom glasovanju za nju glasalo respektabilnih 40 zastupnika.

Ime Tatjane Katkić Stanić zaokružilo je njih 75, jedan manje od minimalne saborske većine, koja je kroz proceduru izbora nove pravobraniteljice kroz proteklih nekoliko tjedana javnost počastila rijetko zanimljivim igrokazom, povremeno na rubu farse.

Da će doći do promjene na ovoj funkciji jasno je već mjesecima, otkako su iz Domovinskog pokreta (DP) počele stizati neslužbene informacije kako će Helenca Pirnat Dragičević morati otići. Dosadašnjoj pravobraniteljici DP je, kao i ostatak desnice, zamjerao stavove vezane uz Dane kruha i na HOS-ove ambleme među školskom djecom u Vukovaru te reakcije na izloženost djece neprimjerenim sadržajima tijekom zagrebačke Parade ponosa. O tome su obavijestili i starijeg koalicijskog partnera, HDZ, u kojem nisu radili probleme oko DP-ova zahtjeva.

Propisana procedura za izbor pravobranitelja za djecu propisuje, međutim, da osobu na ovu dužnost Sabor bira na prijedlog matičnog Odbora za obitelj, mlade i sport, a taj se Odbor sastao sredinom listopada i tajnim glasanjem utvrdio listu od tri imena koja su poslali na odluku plenumu. Među tim imenima, najviše glasova dobila je Helena Pirnat Dragičević. Uz nju, Saboru su predložena i imena izabrane Katkić Stanić i Marine Katinić Pleić, koje su dobile pok sedam glasova. Tri glasa dobila je Alma-Marija Rovis Brandić, dok su preostale tri kandidatkinje ostale bez potpore.

Devet dana kasnije je, međutim, predsjednica Odbora Vesna Vučemilović morala sazvati novu sjednicu na istu temu, jer je to od nje zatražilo pet HDZ-ovih članova. Opet na zahtjev HDZ-a, i uz protivljenje oporbe koja je napustila sjednicu, odluka o listi s tri kandidatkinje tada je poništena uz obrazloženje da su saborske službe prekršile poslovnik kada su na listić otisnule uputu da zastupnici moraju zaokružiti najmanje dva imena. Uz slabo uvjerljivo obrazloženje da je zastupnike to moglo dovesti u zabludu, donesena je nova odluka da se plenumu na izbor proslijede imena svih osam kandidatkinja.

Da je ovaj potez bio proceduralno sumnjiv oporba je upozorila i na plenarnoj raspravi u četvrtak, na što im je Ante Sanader ponudio novo obrazloženje, tvrdeći da su HDZ-ovci ponovno glasanje na matičnom odboru zatražili jer su im se u međuvremenu javili brojni mladi prosvjedujući zbog manjka demokratičnosti. "Imali smo izuzetan pritisak vrlo uznemirenih mladih ljudi, koji su nas zvali jer su pratili prijenos sjednice Odbora i bili su razočarani kada su izabrane samo tri kandidatkinje. Oni žele da bude što veća demokracija, mladi su molili da stavimo svih osam", rekao je Sanader.

Ovo osebujno obrazloženje inače bi otkrilo priličan problem u proceduri izbora pravobraniteljice, budući da nezadovoljstvo pojedinih građana teško može biti razlog da se poništi glas koji su za neki akt već dali zastupnici, no činjenice govore da ono što je Sanader rekao ne može biti istina iz jednostavnog razloga – sjednica Odbora na koju se mladež navodno žalila nije se prenosila niti je objavljena njezina snimka. Na saborskim stranicama nije čak ni objavljeno da se ta sjednica uopće dogodila, što znači da nakon nje definitivno nije moglo biti pritužbi o kojim a Sanader govori.

Jednako uvjerljivo izgledala je pritom i presica DP-a na kojoj se Ivan Penava pohvalio kako su uspjeli maknuti omraženu Helencu Pirnat Dragičević. Neslužbene informacije s ovotjednog koalicijskog sastanka govore, naime, kako se tamo kao prijedlog DP-a razmatralo imenovanje Alme-Marije Rovis Brandić. DP je, međutim, u međuvremenu iz nekog razloga odustao od njezina imenovanja, a pravobraniteljicom je imenovana bliska suradnica ministra socijale Marina Miletića, koja teško da je bila ičiji osim HDZ-ov izbor.

Ključne riječi
Domovinski pokret HDZ Sabor pravobraniteljica Tatjana Katkić Stanić

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar drug Joža
drug Joža
17:49 21.11.2025.

Demokracija po HDZ-u

BU
burza
17:26 21.11.2025.

Što imamo više pravobranitelja za ovo ono djeca sve gora

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Vladimir Grošić doveden u USKOK na ispitivanje
Premium sadržaj
2
ISTRAGA PROTIV 8 OSOBA I 8 TVRTKI

Grošića sumnjiče da je odobravao fiktivna plaćanja, glavnu sestru da je dobila 55.890 eura, a Rodića i Domitrovića da su kupovali nekretnine

USKOK Grošića sumnjiči za zloporabe položaja i nezakonito pogodovanje koje je počinio od početka 2023. do 29. listopada 2025. prilikom adaptacije dnevne bolnice u Klinici za psihijatriju. Dosjetio se naime, s Rodićem, kako se sumnja, da se ti radovi, vrijedni oko dva milijuna eura, koji su trebali biti predmet jedinstvene javne nabave, rascjepkaju na 66 manjih pojedinačnih postupaka jednostavne nabave

Učitaj još

Kupnja