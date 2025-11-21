Okoliš jest važan, no da ljevica digne prstiće s nosa, vidjela bi zašto penzići kopaju po kontejnerima

Vjerujem da se sjećate ove fotografije. Ovaj je hotel oteo pogled cijelim Postirama da bi ga mogao prodavati svojim gostima. Ova bi fotografija mogla biti cover photo za vaš Zakon o prostornom uređenju – obratila se zastupnica Možemo premijeru Andreju Plenkoviću na posljednjem aktualnom satu. Iako je njezin lajtmotiv apsolutno na mjestu u kontekstu rasprave o Zakonu o prostornom uređenju, Benčić je, izgleda, izostala sa sata na kojem se ta fotografija trebala i morala staviti u pravi okvir. Životni. Apsolutna je politička i društvena šteta o hotelu View govoriti u kontekstu okoliša, dok je njegov primjer krucijalan u kontekstu propale mirovinske reforme. Grand Hotel View dio je grupacije Jadran Crikvenica u čijoj su vlasničkoj strukturi obvezni mirovinski fondovi Erste Plavi i PBZ CO, što znači da dio novca koji građani uplaćuju u II. mirovinski stup ide i tamo. Dionica Jadran Crikvenice bilježi gubitak od 39 posto u odnosu na ulog mirovinskih fondova, a Hotel View je sastavni dio tih ulaganja i sastavni dio loših investicija fondova, s obzirom na negativan učinak na ukupni prinos.