Valentina Wiesner

Okoliš jest važan, no da ljevica digne prstiće s nosa, vidjela bi zašto penzići kopaju po kontejnerima

21.11.2025. u 12:23

Na nedavnoj konferenciji "Izazov promjene" Čičak je rekla da Hrvatsku tek za 17 godina čekaju prvi pravi rezultati kapitaliziranog mirovinskog sustava

Vjerujem da se sjećate ove fotografije. Ovaj je hotel oteo pogled cijelim Postirama da bi ga mogao prodavati svojim gostima. Ova bi fotografija mogla biti cover photo za vaš Zakon o prostornom uređenju – obratila se zastupnica Možemo premijeru Andreju Plenkoviću na posljednjem aktualnom satu. Iako je njezin lajtmotiv apsolutno na mjestu u kontekstu rasprave o Zakonu o prostornom uređenju, Benčić je, izgleda, izostala sa sata na kojem se ta fotografija trebala i morala staviti u pravi okvir. Životni. Apsolutna je politička i društvena šteta o hotelu View govoriti u kontekstu okoliša, dok je njegov primjer krucijalan u kontekstu propale mirovinske reforme. Grand Hotel View dio je grupacije Jadran Crikvenica u čijoj su vlasničkoj strukturi obvezni mirovinski fondovi Erste Plavi i PBZ CO, što znači da dio novca koji građani uplaćuju u II. mirovinski stup ide i tamo. Dionica Jadran Crikvenice bilježi gubitak od 39 posto u odnosu na ulog mirovinskih fondova, a Hotel View je sastavni dio tih ulaganja i sastavni dio loših investicija fondova, s obzirom na negativan učinak na ukupni prinos.

Ključne riječi
zakon o prostornom uređenju Grand Hotel View Možemo! HDZ

Komentara 2

Pogledaj Sve
TM
trade_mark
13:00 21.11.2025.

penzići kopaju po kontejnerima zato jer je kriminalna organizacija opljačkala mirovinski fond tamo još početkom 2000-tih. ali ni to nije bilo dosta nego je kriminalna rastjerala mlade i sposobne ljude da idu raditi u austriju, njemačku i irsku, pa nema tko uplaćivati doprinose u taj opustošeni mirovinski... eto, zato penzići kopaju po kontejnerima. sve ostalo je traženje dlake u jajetu.

UK
ukrajina
12:43 21.11.2025.

Da su barem neki pokušavali odraditi puni radni staž ne bi kopali po kontejnerima nego su odlazili u mirovine sa 15 godina radnog staža a sada su stigle godine i ne mogu više fuš raditi a nema ni novaca !

