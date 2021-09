Tanker uplovio u luku, a svi u čudu gledali što je 'nosio' na pramcu

Trup kita pronađen je zaglavljen na pramcu japanskog tankera koji je ulazio u luku u gradu Kurashiki, a nitko od posade to nije uočio.

Čim su mještani na brodu uočili kita, pozvana je obalna straža, a glasnogovornik je kazao da nikada nisu svjedočili ovakvom prizoru te se preispituju okolnosti kako bi se spriječio ponovni incident, prenosi Daily Mail.

The body of a whale was found hanging from the bow of a cargo ship after it entered mizushima port in Kurashiki city, Okayama Prefecture, Japan, Thursday afternoon (local time). pic.twitter.com/Ev3NjzaBhc