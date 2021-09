Životna priča Slovakinje pronađene na Krku: Družila se sa slavnima, njen nakit nosili su u seriji 'Prijatelji'...

Nakon što je policija potvrdila kako je žena koja je 12. rujna pronađena na Krku slovačka državljanka Daniela Adamcova, u javnost su stigli mnogi zanimljivi detalji o ženi koja je bila ozlijeđena, a sama se nije mogla sjetiti tko je i odakle dolazi.

Adamcova je godinama živjela u SAD-u i bila dijelom svijeta poznatih i slavnih. Njen nakit nosile su neke od najvećih svjetskih zvijezda, uključujući Brigitte Bardot, Dianu Ross, Barbaru Streisand i glumce hit-serije “Prijatelji”. Međutim, 2000. godine vratila se u Slovačku, a o svom životu govorila je 2008. u intervjuu za portal My Trenčin. Kako je kazala, u Ameriku je otišla 1984. godine, kada joj je bilo 19 godina.

– Planirala sam otići u Australiju ili na Novi Zeland, to je bio moj plan. Osoba koja mi je uredila vize u zadnji čas me nagovorila na Ameriku. Zvala sam sestru i prijatelje da idu sa mnom, ali nitko nije htio pa sam otišla sama – prisjetila se Daniela. U SAD-u nije nikoga poznavala, no put ju je ipak odveo u Los Angeles, gdje je započela novi život. Najprije je uz podršku imigracijske službe dobro naučila engleski, zatim je radila kao dadilja i domaćica, a nakon godinu dana uspjela je dobiti posao u agenciji za nekretnine i pronaći vlastiti stan.

– Odlučila sam studirati na Modnom institutu za dizajn i trgovinu u Santa Monici, smjer Modni dizajn i umjetničko slikarstvo, specijalizirajući se za ručno izrađen nakit. Zatim sam se zaposlila u zlatarni. U Americi se, osim strojno izrađenog nakita, ručno izrađuje i nakit u posebnim zlatarnama. U zlatarni u kojoj sam radila prodavali su se skupi dizajnerski komadi, pa sam ga počela i sama izrađivati, najprije od jeftinijih materijala, a zatim, kako sam stjecala više iskustva, tako i nakit od pravih bisera, zlata, srebra, dragog i poludragog kamenja – kazala je Daniela koja je preko prijatelja došla u kontakt s ljudima iz filmske industrije i počela posuđivati nakit za snimanje filmova i serija.

– Ogrlica od sitnog kamenja u obliku cvijeća pojavila se na vratu glumice u seriji Sabrina, mlada vještica. Protagonisti serije Prijatelji također su tijekom snimanja nosili moj nakit. Voljela ga je i Diana Ross, koja je jednom prilikom kupila čak pet komada – rekla je Adamcova i dodala kako su njen nakit nosile i Brigitte Bardot, Barbara Streisand i zvijezde televizijske serije "Melrose Place".

– U početku sam nakit doživljavala kao hobi. Imala sam drugi posao, nisam se puno trudila isticati se. No zadnje dvije godine prije povratka u Slovačku ipak sam živjela isključivo od proizvodnje nakita, nakon što sam ga poslala na izložbe u Japan, New York i Hong Kong – rekla je Daniela koja se u Slovačku vratila nakon prekida veze i vođena željom da bude bliže obitelji i prijateljima.

– Nisam planirala ostati toliko dugo u Slovačkoj. Skoro osam umjesto planirane tri godine. Ovdje imam obitelj i prijatelje koje jako volim. Ne mogu reći da imam težak život. Međutim, to je rutina. Nedostaje mi sunce i more. Bez mora sam kao ptica bez krila – rekla je Daniela. Nakon tog intervjua Adamcova se vratila u Ameriku, no ostaje nepoznato kako je završila na ulici. Naime, Nina Smidt iz Los Angelesa javila se portalu Total Croatia News i ispričala kako Danielu dobro poznaje, no nisu se čule od 2015. godine kad je Adamcova navodno otišla iz Los Angelesa u Irsku.

– Odmah sam prepoznala ženu na fotografiji kao Danielu A., Slovakinju koja je radila za tvrtku u kojoj sam ja bila operativni menadžer u Los Angelesu 2015. Tvrtka ju je zaposlila preko neprofitne organizacije koja pomaže beskućnicima. Daniela je često bila u skloništima za žene. Rekla nam je da želi otići u Irsku, gdje ima dobrog prijatelja s kojim može živjeti. U srpnju 2015. otišla je u Irsku i to je bilo posljednje što smo čuli o njoj – ispričala je Nina.

