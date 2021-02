Talijanski europarlamentarac: 'Ni u jednom trenu nismo pokušavali ilegalno preći granicu'

Zaštita državne granice nije reality show, nego naša dužnost prema hrvatskim i europskim građanima. Najnovije informacije o aktivnostima talijanske novinarke indicija su da se, moguće, radilo o pokušaju ozbiljnijeg incidenta na granici Hrvatske i BiH - izjavio je danas HDZ-ov europarlamentarac Karlo Ressler nakon što je za agenciju Hina iz nadležnih službi u Bosni i Hercegovini potvrđeno da je jedna talijanska novinarka pokušavala s bosanske strane granice dovesti neregularne migrante pred talijanske europarlamentarce koji su u subotu pokušavali doći do granice s hrvatske strane.

Ta vijest baca novo svjetlo na incident koji se tijekom vikenda dogodio na granici, a zbog kojega će sutra, kako neslužbeno doznajemo, premijer Andrej Plenković telefonski razgovarati i s predsjednikom Europskog parlamenta Davidom Sassolijem.

Iako su talijanski europarlamentarci granicu obilazili neslužbeno, predsjednik Sassoli je na dan incidenta napisao komentar na Twitteru u kojem izražava zaprepaštenje sprečavanjem europskih zastupnika u obilasku granice te poziva da im se udovolji. Premijer Plenković planira mu u telefonskom razgovoru uložiti prosvjed, odnosno objasniti da su europarlamentarci došli s ciljem da ilegalno pređu granicu, čime se krše hrvatski propisi, pa je njihovo ponašanje procijenjeno kao neprihvatljivo i potencijalno ilegalno.

- Ni u jednom trenutku nismo namjeravali ilegalno preći granicu. Samo smo radili svoj posao, provjeravali na terenu kako se troši novac koji EU daje za upravljanje tom granicom. Zaustavljeni smo dosta daleko od granice. Hrvatskog premijera želio bih pitati: je li primjereno da policija sprečava europske zastupnike u najavljenom obilasku s ciljem provjere kako se troši novac europskih poreznih obveznika na granici - kaže u razgovoru za Večernji list jedan od zastupnika iz te skupine, Brando Benifei. On tvrdi da ne zna tko je talijanska novinarka koju spominje savjetnik ravnatelja Granične policije BiH.

- Ne znam za nju, nisam je nikad upoznao niti smo bili u komunikaciji - kaže Benifei.

Prema izjavi koju je za Hinu dao Svevlad Hoffman, savjetnik ravnatelja Granične policije BiH, policijska ophodnja na bosanskoj strani granice zatekla je 30. siječnja Paolu L. koja je tražila od graničnih policajaca BiH “da propuste jednu skupinu ilegalnih migranata prema Hrvatskoj kako bi europarlamentarci mogli vidjeti kako hrvatska policija prema njima postupa”. Policajci su to odbili, upozorili novinarku na kršenje zakona i zamolili je da se udalji, što je ona u tom trenu poslušala, no kasnije tijekom poslijepodneva granični policajci BiH ponovo su je zatekli na istom mjestu, ovaj put s 11 neregularnih migranata iz Afganistana. Policija BiH spriječila ih je u pokušaju prelaska granice i vratila u prihvatni centar u Velikoj Kladuši.

- Ako je sve to točno, onda to baš i ne služi na čast onome tko je to organizirao, ali mi to ovog trena ne možemo sa sigurnošću znati - kaže SDP-ov europarlamentarac Tonino Picula.

- Moj stav je da se tu radilo o medijsko-političkoj aktivnosti dijela naših kolega iz EP-a, što se pretvorilo u incident koji se nije trebao dogoditi. Sad kad se dogodio, treba stvar raščistiti. Premijer Plenković ne govori istinu kad tvrdi da su oni došli na poziv SDP-a. Neka to dokaže. Nema šanse - dodaje Picula.

HDZ-ova europarlamentarka Željana Zovko komentira sve ovo u čuđenju: nije joj, kaže, jasno kako europarlamentarci organiziraju neke svoje neslužbene misije u BiH, za koje im javnu potporu daje njihov stranački kolega i zemljak na mjestu predsjednika EP-a, David Sassoli, a sve to u vrijeme kad nitko drugi od zastupnika u EP-u ne smije službeno putovati u treće zemlje izvan EU.

- Otkad su nastupile mjere suzbijanja pandemije Covida-19, mi imamo strogo ograničenje putovanja u treće zemlje. Niti jedan službeni posjet EP-a nije odobren od strane predsjednika parlamenta. Ni u Bjelorusiju, nigdje. A ovdje se događa nekakva ekskurzija… Ja sam zaprepaštena - kaže Željana Zovko.

Picula potvrđuje kako ni on, kao izvjestitelj Europskog parlamenta za odnose EU i SAD-a, nije mogao putovati u Ameriku. Bilo je i zahtjeva europarlamentaraca koji su željeli ići pratiti izbore u Gruziji, pa nisu dobili dozvolu. Ovi talijanski europarlamentarci, koji su obišli granicu prema BiH s hrvatske strane te potom obišli prihvatne centre za izbjeglice i migrante u samoj BiH (nakon što su prešli granicu na regularnom graničnom prijelazu), nisu išli u misiju ni uime svoje grupe (kluba zastupnika) socijalista i demokrata, niti uime Europskog parlamenta.

