U Venezueli žele mir, a dobivaju – dublje podjele

Jutros me probudila plima vijesti. Plačem od sreće!, objavila je na Facebooku 3. siječnja Gabriela Montero, venezuelska pijanistica i skladateljica svjetskog renomea. U nastavku svoje objave napisala je: “Sjetite se: Venezuelci su 2024. masovno glasali protiv Madura. Opozicija je pobijedila uvjerljivom većinom. Edmundo González naš je legitimni predsjednik. María Corina Machado naš je legitimni vođa. Tajna operacija koju je uspjela provesti kako bi dokazala našu pobjedu bila je ništa manje nego čudesna. Ovo se moralo dogoditi. Svaki Venezuelac ovo slavi! Nevjerojatno sam zahvalna što sam doživjela ovaj trenutak. Neizmjerno zahvalna!!”