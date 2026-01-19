Trump pozvao slovenskog premijera u odbor za mir

Slovenski premijer Robert Golob primio je poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa da se pridruži Odboru za mir, objavila je u ponedjeljak slovenska vlada na X-u. Izvori bliski vladi neslužbeno su za agenciju STA rekli da premijer nije naklonjen sudjelovanju u odboru. Kako su izvori također rekli, očekuje se da će vlada o tome raspravljati u četvrtak.

Odbor je prvotno pokrenut radi Pojasa Gaze, no svjetski mediji, pozivajući se na nacrt njegove osnivačke povelje, pišu da ga je Trump zamislio kao dugotrajnije tijelo koje bi bilo alternativa Ujedinjenim narodima. Brojni svjetski čelnici već su dobili poziv da se pridruže, a Kremlj je u ponedjeljak objavio da ga je dobio i ruski predsjednik Vladimir Putin. Odborom će predsjedati Trump, a u njemu su i bivši britanski premijer Tony Blair, američki državni tajnik Marco Rubio, Trumpov zet Jared Kushner te posebni američki izaslanik Steve Witkoff.