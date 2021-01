Božinović o skandalu na hrvatskoj granici: Ovo je čista provokacija EU parlamentaraca

Hrvatska policija spriječila je četvero europarlamentaraca Pietra Bartola, Alessanda Morettija, Piera Francesca Majorina i Branda Benefea da dođu do kontrolne točke na granici s BIH na kojoj se inače zaustavlja ulazak migranata u zemlju. Cilj posjete europarlamentaraca je bio vidjeti kako Hrvatska postupa prema migrantima. Talijanski Avvenire piše da je situacija u šumi Bojna u Hrvatskoj bila prilično napeta te da je policija jurila potpredsjednika Komisije EU za građanska prava Pietra Bartola i njegove kolege kako bi ih spriječila da dođu na mjesto kontrole gdje migranti uglavnom budu spriječeni da uđu u Hrvatsku.

Ministar Davor Božinović rekao je da policija najoštrije osuđuje nepoštivanje zakona RH i pokušaja diskreditiranja institucija Hrvatske te naglasio ako nije bila u pitanju službena delegacija već privatni aranžman.

"Ovo je još jedna u nizu provokacija vezanih za postupanje hrvatske policije u ispunjavanju zadaća, a to je zaštita državne granice. Policija postupa u skladu sa hrvatskim zakonima, no nekima to očito nije dovoljno i pokušavaju dokazati da policija postupa suprotno tome", kazao je ministar.

"Nema onoga tko može ući u Hrvatsku tamo gdje ulaz nije dopušten. Čemu onda granični prijelazi među državama, ako netko ima ili se poziva na pravo ulaska preko rijeka ili šuma? Ukoliko netko ispunjava uvjete za međunarodnu zaštitu taj će doći na granični prijelaz. Mi ćemo to EU institucijama objasniti. Hrvatski političari su osudili postupanje hrvatske policije, a nikada nisu stali u obranu hrvatske policije. Političari su izašli s nekakvim optužbama, a nije im palo na pamet da pitaju MUP", nastavio je Božinović i naglasio da su europarlamentarci željeli prijeći granicu tamo gdje nije granični prijelaz, a da je policija spriječila ilegalan prijelaz hrvatske granice.

"Oni brane parlamentarce koji su htjeli zaobići hrvatski zakon, unaprijed im je rečeno da ne mogu i sada nas napadaju, a ovi domaći im daju za pravo, e ja to ne mogu razumjeti. Ne mogu razumjeti da hrvatski nacionalni interes nije na prvom mjestu", kazao je ministar koji je oštro osudio reakciju oporbe.

"Policija je zaustavila tu grupu na 200 metara od granice i rekli su im da ne mogu nezakonito prijeći granicu. Sedam policajaca ih je zaustavilo i preprječilo im put. Oni su pokušali argumentirati svoj prolazak. U tom trenutku su i migranti željeli prijeći granicu. Ponudili smo im da gledaju granicu na nekom drugom mjestu i oni su to odbili. Potom su otišli dalje u BiH", dodatno je pojasnio načelnik Uprave za granicu i pomoćnik glavnog ravnatelja policije Zoran Ničeno. On je također naveo primjere kojima se navodno želi diskreditirati hrvatska policija, rekavši kako je čuo da migrantima netko savjetuje da se namažu sirupom koji izgleda kao krv.

Božinović se potom još jednom osvrnuo na oporbu. "Borzan je barem mogla zatražiti drugu stranu priče i ovo je ta strana priče", kazao je.

"Želimo istinu. Ovo nisu ljudi koji su nama bili nepoznati. Bili su u posjetu Porinu, znamo tko su ti ljudi i ovo tretiramo kao da su oni imali namjeru od početka", zaključio je ministar.