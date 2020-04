Talijan o čudesnom ozdravljenju u Međugorju: 'Jedino su mi oči bile pokretne, a sad sam zdrav'

Cristianu Filiceu iz malog mjesta Piane Crati u Italiji, koji će 25. travnja napuniti 45 godina, dolaskom u Međugorje život se potpuno promijenio. Cristian je za Večernji list posvjedočio o svojoj borbi s teškom bolešću i čudesnom ozdravljenju!

Osjetio sam toplinu i snagu

Živio je uobičajenim obiteljskim životom do 2011. kada su se pojavili simptomi multiple skleroze. Bolest je napredovala i završio je u kolicima. Jedino su mu oči bile pokretne. Pluća su mu oslabjela i disao je 10 posto. Uz kolica, morao je koristiti i poseban aparat za disanje. No, onda je 23. rujna 2013. sa župnikom don Antonellom Luceom i jednim prijateljem odlučio doći u Međugorje. Prvoga dan susreo se s vidjelicom Vickom u centru sestre Kornelije u Vionici, a nakon Vickina svjedočanstva i molitve nad njim, otišli su na Brdo ukazanja.

- Moj svećenik zamolio je mladiće iz Cenacola da me uznesu na Brdo ukazanja. To je za mene bilo prekrasno iskustvo. Dana 25. rujna bilo je klanjanje iza crkve sv. Jakova na vanjskom oltaru. Ja sam bio pred Presvetim i osjetio veliku milost. Tada sam osjetio i potrebu da ponovno idem na Brdo ukazanja. U tom trenutku gledao sam prema mjestu Gospina ukazanja i vidio jednu zvijezdu u obliku kometa koja pada na Brdu ukazanja. Odmah sam rekao župniku da me ponovno sutradan momci iz Cenacola uznesu na Brdo ukazanja - ispričao je Cristian za Vecernji.ba.

Ali nisu bili slobodni i nisu ga mogli nositi. Župnik i njegov pratitelj doveli su ga do Plavog križa gdje je do ove godine vidjelica Mirjana svakog drugog u mjesecu imala ukazanje.

- Tu se dogodilo čudo i moje ozdravljenje - posvjedočio je Talijan za Večernji list. Tom čudesnom događaju svjedočio je i vodič Mika Vasilj koji je pratio Cristiana, ispričavši nam što se ustvari dogodilo na mjestu ukazanja Gospe Kraljica Mira. Osjetio je tada toplinu u tijelu i dobio veliku snagu. Ustao je tada iz kolica na opće čuđenje svih kod Plavog križa.

- Slabim koracima krenuo sam prema Brdu ukazanja i svojom snagom išao do Podbrda, mjesta Gospina ukazanja. Cijelo vrijeme iz očiju su kapale velike suze. Od tog trenutka prošlo je sedam godina otkako živim drugi život - prisjeća se Cristianovih riječi vodič Mika.

- Po povratku s hodočašća kući otišao sam u bolnicu kod svog liječnika i kad sam mu došao, nije me prepoznao. Pitao me je gdje sam bio i koju sam medicinu koristio. Rekao sam mu da sam bio u Međugorju i ispričao mu sve što se dogodilo, ali on nije vjerovao jer je bio ateist. Inzistirao je da se utvrde sve nove analize. I rezultati su bili takvi da bolesti više nije bilo. U veljači 2019. došao sam ponovno u Međugorje uz molitvu zahvaliti međugorskoj Gospi Kraljici Mira. Došao sam uz nazočnost moje obitelji i moga župnika. Odveo sam ih kod nadbiskupa Henryka Hosera, Papina posebnog izaslanika za župu Međugorje, gdje sam mu ispričao svoje svjedočanstvo - ispričao je Cristian.

