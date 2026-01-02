Čuvena je izreka koja se pripisuje tragičnom ruskom pjesniku Jesenjinu kako bi svatko trebao povremeno otići do bolnice ili groblja i provjeriti je li tamo kako bi se uvjerio da mu u životu i ne ide tako loše. Svi mi u životu želimo velike i lijepe stvari, ali pritom često zaboravljamo kako bez života i zdravlja ništa ne možemo postići. Težeći velikom, temeljne smo stvari proglasili malima i nevažnima.
Život i zdravlje nisu samo sredstva za naše velike ciljeve, već ono životodavno koje sve naše svrhe ispunjava od vrha do dna. Ako ih pogrešno proglašavamo sporednima, jasno je kako nikad nećemo stići ni do onih velikih ciljeva. Put od jedne milje sazdan je od tisuću malih koraka, kao što je i velika stijena skup malih kamenčića. Ako je dizanje velike stijene golem zalogaj, to je zato što nismo naučili podizati male kamenčiće.
Kod nas se ne bira riječ godine, ali zašto ona ne bi bila – nada
Kod nas se ne biraju riječi godine pa imam nekoliko prijedloga. Dron je na prvom mjestu
Tri bebice došle u prvim sekundama Nove 2026. i probudile nadu
Ukoliko vrijedi ona da se po jutru dan poznaje, nadamo se da tri nova života u osvit 2026. godine znače da će nam godina donijeti puno više pozitivnih vijesti i događaja
Regulatori, u 2026. počnite raditi posao zbog kojeg postojite ili će to umjesto vas birači niskih mirovina
Melita Čičak, ravnateljica Uprave za mirovinski sustav, trebala je pregristi jezik prije izjave da prve prave rezultate kapitaliziranog mirovinskog sustava možemo očekivati za – 17 godina
Probajmo živjeti sadašnji trenutak. Točno između snova o slavnoj prošlosti i straha od budućnosti. I to je, iskustveno znam, najteže
Ne postoji sadašnji trenutak. Ne postojim ni ja kao jedinka. Ja sam samo dio tradicije
Trump se u privatnom životu ponaša nekršćanski, a ključna težnja njegova MAGA pokreta je vratiti kršćansku Ameriku
Prošlog tjedna upravni je odbor preimenovao Centar u “Centar Trump-Kennedy”. To je učinjeno bez odobrenja Kongresa, pa stoga nije zakonito. Ipak, “Donald J. Trump” odmah se pojavio iznad Kennedyjeva imena iznad ulaza u zgradu
Borbena ponoćka u Zagrebu i Sinju: Tko su čuvari revolucije u našem malom i velom mistu
35 godina već uporno se gudi o weimarskoj Hrvatskoj. Svako malo netko parafrazira "kad su dolazili po ove ili one ja se nisam bunio...", no nitko ne objašnjava gdje su u Hrvatskoj ti silni odvedeni i izbrisani
Domovinski rat nije ničija, pa ni Thompsonova svojina
Glazbenu pozornicu ponovno je pretvorio u političku kada je neki dan pozvao na smjenu gradonačelnika Tomislava Tomaševića, no pritom je zabranu održavanja jednog koncerta poistovjetio s napadom na simbole iz Domovinskog rata, napadom na Domovinski rat, i naposljetku, napadom na temelje hrvatske države
Međunarodna znanstvena suradnja prkosi ratovima, mogu li i drugi?
Novogodišnji rezimei prigoda su da se podsjetimo da postoji i druga strana medalje. Ona sjajnija, ali, ironično, često i manje vidljiva
Područja koja je Putin okupirao tijekom 2025.: Pokrovsk, Siversk, Trumpov um
Ruski je predsjednik kolonizator koji osvaja i fizički teritorij Ukrajine i umove ljudi s kojima njegova politika ima (ili želi imati) posla, ali za Putina je na kraju 2025. godine najvrednija spoznaja da je osvojio i da tako uspješno kontrolira razmišljanje američkog predsjednika Trumpa o ratu i miru u Ukrajini
Božić je ove godine, s jeruzalemskim patrijarhom, kardinalom i dobrim čovjekom Pizzaballom, najprije stigao u Gazu
Cilj agresivnih židovskih naseljenika, čiji se teror nad palestinskim stanovništvom Zapadne obale i dalje pojačava pod zaštitom izraelske vojske, a nerijetko i u sprezi s njom, samo je jedan: otjerati ljude da bi im se lakše otela zemlja i imanja