Čuvena je izreka koja se pripisuje tragičnom ruskom pjesniku Jesenjinu kako bi svatko trebao povremeno otići do bolnice ili groblja i provjeriti je li tamo kako bi se uvjerio da mu u životu i ne ide tako loše. Svi mi u životu želimo velike i lijepe stvari, ali pritom često zaboravljamo kako bez života i zdravlja ništa ne možemo postići. Težeći velikom, temeljne smo stvari proglasili malima i nevažnima.



Život i zdravlje nisu samo sredstva za naše velike ciljeve, već ono životodavno koje sve naše svrhe ispunjava od vrha do dna. Ako ih pogrešno proglašavamo sporednima, jasno je kako nikad nećemo stići ni do onih velikih ciljeva. Put od jedne milje sazdan je od tisuću malih koraka, kao što je i velika stijena skup malih kamenčića. Ako je dizanje velike stijene golem zalogaj, to je zato što nismo naučili podizati male kamenčiće.